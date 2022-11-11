Во Всеволожском районе пройдет первый областной конкурс по обрезке копыт

Конкурс на лучшего ветеринарного ортопеда пройдет 17 ноября на базе конноспортивного клуба «Дерби». В соревнованиях примут участие порядка 15 квалифицированных специалистов по обрезке копыт.

Как сообщает пресс-служба областного управления ветеринарии, подобный конкурс профессионального мастерства в регионе проходит впервые. Мероприятие нацелено на повышение престижа квалифицированного труда в отрасли ветеринарии, а также поощрение лучших работников и совершенствование профессиональных компетенций.

Конкурсные испытания будут проводиться на высокотехнологичном сертифицированном станке для фиксации крупного рогатого скота. Специалисту предстоит выполнить работу в заданное время, а жюри будут оценивать результат по ряду специфических критериев.

Стоит отметить, что своевременная и качественная обрезка копыт необходима для здоровья животного. Заболевания копыт оказывают значительное негативное влияние на продуктивность коров, а значит, и на прибыльность хозяйства. Не зря коэффициент хромоты в стаде является одним из самых показательных индикаторов благополучия хозяйства.

Фото пресс-службы областного управления ветеринарии