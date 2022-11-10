Конники Всеволожского района заняли призовые места в соревнованиях по выездке

Государственный праздник День народного единства в районе отметили финалом Всеволожских конных игр 2022. Уже традиционно он проходил на боевом поле КСК «Winner». Организаторами соревнований стали отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района, Федерация конного спорта Ленинградской области и дирекция конноспортивного клуба.

4 ноября на соревнования по выездке сюда съехались сильнейшие конники Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На манеж вышли 52 спортивные пары. 12 комплектов наград в программах различной сложности были разыграны в этот день. Самое большое количество призовых мест заняли спортсмены-конники Всеволожского района. Наиболее яркие и зрелищные выступления продемонстрировали всадники в программе «Малого приза». Лучшей здесь стала Кира Соловьева на Гордом. В зачете «Открытый класс» в разных группах самые высокие оценки получили Гавриил Морковкин на Географии, Анна Басова на Подвиге и Маргарита Андреева на Бренде. В детских и юношеских ездах отличились Александра Федорова и Райбери Ревентон, Екатерина Пшатова и Акрон, а также Наталья Ким на пони по кличке Адвенчер Тайм.

Спонсорами соревнований выступили «Компания РВЛ», компания «Крылатый Эклипс» и КСК «Winner». Победители и призеры получили в награду кубки, медали, грамоты и ценные подарки. Четвероногие спортсмены удостоились традиционных памятных розеток.

Александр СОРОКИН

Фото КСК «Winner»