О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Конники Всеволожского района заняли призовые места в соревнованиях по выездке

0 Комментариев

Государственный праздник День народного единства в районе отметили финалом Всеволожских конных игр 2022. Уже традиционно он проходил на боевом поле КСК «Winner». Организаторами соревнований стали отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района, Федерация конного спорта Ленинградской области и дирекция конноспортивного клуба.

4 ноября на соревнования по выездке сюда съехались сильнейшие конники Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На манеж вышли 52 спортивные пары. 12 комплектов наград в программах различной сложности были разыграны в этот день. Самое большое количество призовых мест заняли спортсмены-конники Всеволожского района. Наиболее яркие и зрелищные выступления продемонстрировали всадники в программе «Малого приза». Лучшей здесь стала Кира Соловьева на Гордом. В зачете «Открытый класс» в разных группах самые высокие оценки получили Гавриил Морковкин на Географии, Анна Басова на Подвиге и Маргарита Андреева на Бренде. В детских и юношеских ездах отличились Александра Федорова и Райбери Ревентон, Екатерина Пшатова и Акрон, а также Наталья Ким на пони по кличке  Адвенчер Тайм.

Спонсорами соревнований выступили «Компания РВЛ», компания «Крылатый Эклипс» и КСК «Winner». Победители и призеры получили в награду кубки, медали, грамоты и ценные подарки. Четвероногие спортсмены удостоились традиционных памятных розеток.

Александр СОРОКИН
Фото КСК «Winner»

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Тренер по «подвохам»
  2. Лыжне все возрасты покорны!
  3. На Кавголовских трамплинах разворачивается история
  4. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code