Во Всеволожском районе ликвидировали свалку

После вмешательства Россельхознадзора во Всеволожском районе стало на одну свалку меньше. Предписание о ликвидации свалки исполнено владельцем сельскохозяйственных земель, на которых в прошлом году было выявлено размещение строительных отходов.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Северо-Западу, в ноябре 2021 года представители ведомства совершили выездную проверку земельного участка общей площадью 122,8 га. В ходе осмотра государственные инспекторы обнаружили свалку строительных отходов: шланги, полиэтиленовые мешки, доски, фанера, блоки, картон, шифер, бой бетона, кирпича. Во взятых образцах почвы было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации бенз(а)пирена в 4,9 раза.

В марте 2022 года постановлением должностного лица Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора собственник – юридическое лицо – был привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 8.6 КоАП РФ с назначением штрафа. Также было выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В октябре собственник сельскохозяйственного участка уведомил Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора об исполнении предписания и ликвидации свалки.

Фото пресс-службы Россельхознадзора по Северо-Западу