Во Всеволожске чествовали сотрудников органов внутренних дел

В честь Дня сотрудника органов внутренних дел 10 ноября во Всеволожском ЦКД состоялось торжественное мероприятие, на котором звучали поздравления и вручались награды.

Участников встречи поздравили: начальник Главного управления МВД России по СПб и ЛО генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, начальник Управления МВД России по Всеволожскому району Анатолий Иоган, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев, глава районной администрации Андрей Низовский, глава города Всеволожска Станислав Богдевич, и.о. прокурора Всеволожского района Артем Андреев и другие.

Особо отличившиеся работники Управления МВД России по Всеволожскому району были удостоены почетных грамот и благодарностей руководства района и города.

Торжественное мероприятие продолжилось церемонией вручения званий МВД России, ГУ МВД России по СПб и ЛО, УМВД России по Всеволожскому району, а также вручения медалей за отличие в службе 3-й, 2-й и 1-й степени, нагрудных наградных знаков, почетных грамот и ценных подарков. Творческое поздравление подготовил Всеволожский центр культуры и досуга. На сцене выступили: танцевально-спортивный клуб «Дуэт», Дарья Субботина, Артём Медяник, ансамбль «Самовар» (солистка Юлия Курдяпина).

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото из архива «В. в.»