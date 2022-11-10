Александр Дрозденко посетил Всеволожский район с рабочим визитом

Рабочий визит губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко во Всеволожский район, как всегда, оказался насыщенным. В поездке главу региона сопровождали руководители района Вячеслав Кондратьев и Андрей Низовский, а также представители областного правительства.

С раннего утра Куйвозовское сельское поселение закрыло тяжелыми облаками, лил дождь. Поселок Стеклянный как будто морщился от этой погоды – был неприветливым уже с утра. Но стоило оказаться на территории российского завода по производству стоматологических имплантов и ортопедических компонентов, как стало светлее, а главное – теплее.

Предприятие уникально по-своему. Таких не то что в СЗФО, но и в России трудно найти. Да, несколько подобных заводов в стране есть. Но не всем удалось полностью перейти к технологическому суверенитету, а здесь смогли. И это чрезвычайно важно. Все процессы на предприятии соответствуют международным стандартам качества, а ещё на научно-производственном объекте работают по авторским разработкам. В 2021 году с конвейера сошло 52 тыс. единиц продукции. В планах довести эту цифру до 100 тыс. к 2024 году. Импортозамещение тут идёт полным ходом. Между прочим, вот так и выигрываются экономические войны.

Чрезвычайно важна социальная направленность такого бизнеса. О том, как сделать, чтобы продукция была «по зубам» каждому жителю, во время экскурсии по высокотехнологичному предприятию губернатору доложил генеральный директор компании «ART Стомус» Никита Черновол.

– Как и вся страна, после введения санкций мы столкнулись с проблемами приобретения сырья и оборудования, – сказал в интервью «Всеволожским вестям» предприниматель. – Сейчас мы уже можем обходиться без зарубежных компонентов для производства. По стоимости предприятие практически ничего не теряет. Зато все составляющие будут местного выпуска, а значит, с поставками проблем не возникнет. Не смущают нас и нынешние валютные колебания, так как завод не зависит от импортного сырья. Предприятию хорошо помогает областное правительство. Мы участвуем в программах льготного кредитования. На нашем заводе трудится более 50 человек.

Есть на этом научно-производственном предприятии и секретное оборудование. В закрытое помещение доступ закрыт. Пустили «в святую святых» только губернатора.

«Оборудование уникальное», – заявил Александр Дрозденко, выйдя из тайного помещения, где пообщался тет-а-тет с разработчиками производства.

Во время экскурсии губернатор узнал, что предприятию нужен газ. Подстанция, от которой завод получает энергию, порядком обветшала. Подвести «голубое топливо» к поселку обещают только через год.

– Зачем откладывать? – задался вопросом глава региона. – Насколько мне известно, поставки в Финляндию сокращены. В такой ситуации можно и ускорить вопрос с газообеспечением. Впрочем, я обращусь с этой идеей к соответствующим ведомствам.

– В районе есть высокотехнологичные предприятия, но таких, где производятся медицинские компоненты, не видел, – откровенно говорит глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – В разговоре с учредителями узнал, что есть проблемы по части выдачи регистрационных удостоверений. Имеет место шантаж со стороны западных поставщиков компонентов для производства. Поэтому было принято решение об их импортозамещении. Глядишь, скоро предприятие и в мировые лидеры выбьется. Я в это верю!

Не детский сад, а мечта!

Из Стеклянного кортеж губернатора тронулся в сторону города Кудрово. Эта агломерация заняла первое место в рейтинге Минстроя. Город благоустраивается, а набившее оскомину словосочетание «необходимы соцобъекты» постепенно теряет прежний накал.

Сначала губернатор проинспектировал дошкольное учреждение на ул. Столичной. Во дворе Кудровского детского сада комбинированного вида № 1 малыши учили правила дорожного движения. И тут, как «черти из табакерки», на импровизированный участок пути выскочили журналисты. Представители СМИ, «нарушая» ПДД, перебежали «опасный перекресток». Но не тут-то было. Малыши не растерялись и пообещали «оштрафовать» нарушителей. Зато представители власти послушно встали возле зебры. И только с разрешения юного регулировщика двинулись вперед.

– Здесь получился микрорайон детства, объединяющий три детских садика, – сказал Александр Дрозденко. – Это настоящий островок теплоты. Приятно смотреть на веселые лица детей. Им тут нравится. Да, детских садов надо строить больше, но следует подчеркнуть, что в последние годы в городе Кудрово возводится много социальных объектов. Об этом мы с вице-губернатором по строительному блоку Евгением Барановским говорили только что. Постараемся выполнить все свои обязательства по возведению соцобъектов.

– В целом за этот год мы откроем шесть школ и десять детсадов, – отметил Андрей Низовский. – Как любой родитель, смело могу сказать, что нынешнее оснащение дошкольных учреждений очень хорошее. Наши стандарты совершенствуются постоянно.

– Сам я в детский сад не ходил, – говорит глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Но зато мои дети и внуки посещали дошкольные учреждения. Как житель города Кудрово, рад и могу констатировать, что сейчас вопрос строительства дошкольных учреждений не такой больной, как раньше.

Через дорогу, возле детсада, возводят школу. Полным ходом идут ремонтные работы. Побывав в столовой, губернатор выразил пожелание, чтобы художники разрисовали красиво стены.

– Как-то все блёкло смотрится, – выразил свою точку зрения Александр Дрозденко. – А зачем школе такой огромный актовый зал? Нужно рациональнее использовать каждый квадратный метр площади. У нас в Ленинградской области бывают небольшие школы с огромными залами. Это вообще интересная история: но таковы, оказывается, стандарты.

Кстати, застройщик обещает возвести в 2025 году трехэтажную ледовую арену в Янино.

– Александр Александрович (обращаясь к Андрею Низовскому), ты, как отец профессионального фигуриста, высказал уже свою точку зрения, проект и тебе тоже нравится? – задал вопрос губернатор.

– Да, – коротко ответил глава администрации.

Рабочий визит продолжился у нового моста через реку Оккервиль.

– Нужно ввести традицию вешать новобрачным замочек счастья в знак любви, – осматривая новую переправу, отметил губернатор. – На следующей неделе подрядчик введет мост в эксплуатацию. Приглашаю активистов и жителей провести здесь субботник.

– Конечно, хорошо, что мост построили, – говорит житель Санкт-Петербурга Николай. Он каждый день через эту переправу ходит на работу. – Этот участок дороги значительно разгрузится.

Последним объектом посещения в городе Кудрово стала строящаяся поликлиника. Достроить объект обещают до конца года. Но есть озабоченность: а вдруг не успеют? Подрядчик заверяет, что справится и сдаст объект в эксплуатацию в срок.

Шереметев был бы рад

В поселке им. Морозова, на станции Петрокрепость, губернатору не очень понравилась синяя будка возле здания железнодорожной станции.

– Тот случай, когда, как у нас говорят: ни пришей ни пристегни, – бросил в сердцах Александр Юрьевич. – К делу нужно подойти с умом. Красивое место, столько денег вложено. Разберитесь с этим позором!

Местные власти пообещали решить этот вопрос, а заодно рассказали о том, что хотят установить памятник Борису Шереметеву. История этих мест располагает увековечить память военачальника времен Северной войны. Губернатор идею поддержал, при этом посоветовал тщательно подойти к эскизу.

– Сегодня наш поселок покажут по телевизору, – говорили местные жители. – Наконец-то обратили внимание на проблемы и стали их решать!

Самым болезненным вопросом в пос. им. Морозова стало благоустройство сквера с памятной стелой в честь погибшей в Великой Отечественной войне дивизии НКВД. Перенос военного мемориала с места на место недопустим, считает местная общественность.

«Пусть территорию облагораживают, только памятник не трогают!» – настаивают местные активисты. Александр Дрозденко дал поручение урегулировать этот вопрос. Понятно, что территория нуждается в благоустройстве. Но когда дело касается памяти, особенно монументов, посвящённых Великой Отечественной войне, к данному вопросу необходимо подойти обдуманно и разрешить этот конфликт.

Глава региона заинтересовался планом реконструкции парка.

– Дайте схему по восстановлению, – попросил губернатор. – Территория в ущербном состоянии, нуждается в благоустройстве.

В Морозовке Александр Дрозденко прошёл по отремонтированный улице Скворцова, побывал во Всеволожской спортивной школе Олимпийского резерва, где готовят будущих чемпионов по тхэквондо.

Насыщенный событиями и впечатлениями день завершился осмотром стадиона, который преобразился: обветшавшее футбольное поле из «гадкого утенка» превратилось в «прекрасного лебедя» – в современный спортобъект с красивым зеленым покрытием, с табло и местами для зрителей. Как сказал глава региона, многое зависит от местной власти.

– Планов громадьё, – подытожил свой рабочий визит во Всеволожский район Александр Юрьевич. – Важно, чтобы совпали возможности властей и интересы жителей. Реализовать крупный проект без областного бюджета не получится. Но когда деньги используются эффективно, мы готовы поддержать поселковые, городские и районные администрации.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА