В Мурино открыли памятник императору Александру II

В городе Мурино состоялось знаменательное событие – открытие памятника императору Александру II. Исторический монумент был установлен усилиями Свято-Екатерининского прихода.

Внимательно всматриваюсь в пожелтевшую от времени архивную фотографию. Снимок был сделан неизвестным фотографом 111 лет назад, в день открытия бюста. На ней запечатлены местная знать и представители духовенства того времени. Никто из них даже в страшном сне не мог предположить, что пройдет ещё шесть лет, и в Россию ворвутся страшные потрясения – Октябрьская революция и гражданская война. Брат станет убивать брата, отец – сына. Но это будет чуть позже. А в тот теплый летний день 1911 года на лицах людей радостные улыбки. У многих на лацканах пиджаков видны награды.

Годы стерли фамилии и имена участников того праздника, но торжество и настроение времени автор сумел передать на века. Ведь не зря говорится, что всё в мире повторяется, что человечество на определенном этапе развития должно возвращаться к своим забытым истокам. Пример тому – открытие памятника.

По архивным документам можно выяснить, что бюст царю-освободителю был установлен в честь 50-летия освобождения крестьян от крепостного права. Решение об этом было принято 4 февраля 1911 года волостным сходом Муринской волости Санкт-Петербургского уезда. Сорок семь человек под председательством волостного старшины Петра Шагина единогласно высказались за установку памятника и подписали соответствующее ходатайство. На его приобретение и установку из волостных сумм было выделено триста рублей. Он был типовым и изготавливался в Санкт-Петербурге по одной модели на художественном металлолитейном заводе Э.Э. Новицкого. Всего к юбилейной дате было отлито свыше 800 таких монументов.

После революции сам бюст был утерян, частично сохранился только постамент. Часовню Александра Невского, рядом с которой он был установлен, закрыли, главку с крестом разобрали, а предположительно в 1937 году в святом месте была открыта керосиновая лавка. Только в 1988 году начался процесс восстановления святыни, самое непосредственное участие в котором приняли прихожане. Часовня была приведена в порядок, обрела прежний вид и передана церкви Святой Великомученицы Екатерины. Однако для полного восстановления исторической справедливости не хватало одного последнего и важного штриха – возвращения на постамент бюста Александра II. Благодаря настойчивости и попечению настоятеля храма протоиерея Николая Тетерятникова дело сдвинулось с мертвой точки. Ему удалось найти копии расчетов оригинала памятника. Но порадоваться плодам своего богоугодного дела святой отец не успел. Он покинул этот мир 5 сентября 2022 г.

В церемонии повторного открытия принял участие глава администрации МО «Муринское городское поселение» Алексей Белов. Памятник императору Александру II освятил правящий архиерей, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий в сослужении духовенства епархии. Почтить память императора пришли также прихожане храма и местные жители. Под управлением регента храма Ольги Супрун было исполнено несколько песнопений.

– На этом участке муринской земли когда-то стоял памятник Александру II. Но злая человеческая воля рассудила, вопреки божественной, что не должно быть памяти о тех великих свершениях великих людей, которые созидали, творили, укрепляли и сохраняли Святую Русь. Так решили, чтобы снести все памятники, связанные с великой историей Великой России. Но Бог поругаем не бывает. Прошли годы, десятилетия. Снова памятник воздвигнут на этом месте как знак благодарности нашим предкам. Начиная от императора и до самого последнего человека, кто трудился и будет трудиться на земле Невского края. Молитвами святых угодников Божиих, благоверного князя Александра Невского, всякая нечисть и супостаты были отражены от пределов. Всякие злые помышления человеческого разума были низвергнуты, чтобы не разрушать историю нашим последующим поколениям, а её созидать и укреплять.

Каждый памятник, который восстанавливается, который воздвигается в священных местах, должен быть напоминанием величия, красоты и славы Великой России, – обратился ко всем собравшимся епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. После чего священнослужитель поздравил всех горожан с замечательным историческим днем.

– Спасибо всем прихожанам, которые приняли участие в этом благом деле. Со стороны городской администрации мы тоже не остались в стороне и помогли. В итоге все вместе сделали одно большое дело, – в своем приветственном слове сказал Алексей Белов. Чуть позже в беседе епископ Выборгский и Приозерский Игнатий признался:

– Человек – это есть чело, ум и век (вечность). Есть образ и подобие. Как раз над этим я размышлял. А если образ теряется, теряется и подобие. Ведь Бог помнит о каждом из нас. У Бога память жива. Значит, человек, как образ и подобие Божие, обязательно должен хранить память.

Понятно, что человеческая память индивидуальна и очень скоротечна. Не случайно в церкви провозглашают вечную память. Память тем, кто переходит из мира земного в мир вечный. Самое главное, что, провозглашая вечную память, мы должны понимать, что это не просто слова произнесенные. Это дела, поступки, памятники, всё, что мы созидаем. Это должно быть вечностью. Всё должно иметь воспитательный момент. Если человек теряет память, как порой теряет способность благодарить, значит, он уже прекращает быть человеком, он превращается в подобие животного стада и живёт по законам инстинктов. Дай Бог, чтобы этого никогда не было. Если мы потеряли некогда, в определенный момент истории, свою человеческую память и человеческую благодарность, то не нужно это повторять. Необходимо стремиться к лучшему, красивому, святому, – рассказал наш собеседник.

Кульминацией праздника стало фотографирование вновь открывшегося памятника императору Александру II. Место для снимка было выбрано заранее. Причем сделано это специально с оглядкой в прошлое и с того самого ракурса. Наверное, на подсознательном уровне хотелось запечатлеть людей уже в наше время. Пусть лица сегодняшних муринцев и приглашенных на праздник гостей резко отличаются от лиц своих пращуров, ведь у них другие помыслы, идеи, мечты. Но есть небольшая надежда, что сделанные сегодня, в XXI веке, фотографии останутся в людской памяти надолго и будут напоминанием о нашей истории. Об этом говорят оставленные на постаменте несколько алых гвоздик.

Автор Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото издания «Муринская панорама»