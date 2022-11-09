В Буграх зажигаются «звезды»

Вокальный дуэт «Юность» из поселка Бугры стал лауреатом I степени на Международном музыкальном конкурсе «SUPER VOICES» в Москве. Лауреатов чествовали в День народного единства в родном поселении.

Творческий путь восемнадцатилетнего Сережи Акопяна и шестнадцатилетнего Ярослава Гурьянова начался в уже далеком 2009 году. Тогда мальчиков впервые привели в поселковый Культурно-досуговый центр их близкие. Сережа вспоминает:

– На сцену я попал в 4 года благодаря своему дедушке. Он один из первых увидел во мне музыкальные и вокальные способности. На вступительном конкурсе я пел песню «Юность в сапогах» из телесериала «Солдаты». Моё исполнение понравилось директору КДЦ Елене Викторовне Моисеевой, и меня приняли в местный ансамбль. Уже через три недели с этой песней я выступил в нашей воинской части, на концерте, посвященном Дню Победы.

Ярослав Гурьянов впервые попал на сцену в возрасте трёх лет. Вместе с молодежным самодеятельным коллективом Бугровского поселения он исполнял песню «Моя Россия, моя страна». Через пару лет, в 2011 году, ребята оказались вместе в Вокальной студии Ольги Новиковой, которая стала для мальчиков «второй мамой». Она обучала детей академическому и эстрадному исполнению, народному вокалу и старалась привить своим воспитанникам лучшие человеческие качества. Почти восемь лет юные артисты выступали на площадках Ленинградской области и Санкт-Петербурга, до того, как в 2018 году Ольга Новикова покинула страну, переехав жить в соседнюю Швецию.

В конце 2021 года Сережа Акопян и Ярослав Гурьянов решили создать дуэт «Юность». Ребята вспомнили всё, чему научились за годы творческой жизни, и начали участвовать в концертных программах на территории Всеволожского района.

– Судьбоносным для нашего дуэта оказалось выступление на форуме «Всевдобро» в апреле 2022 года. Здесь нас заметили сотрудники отдела по работе с молодежью администрации района и предложили выступить на Фестивале талантов Всеволожского района. На нём среди 30 претендентов мы стали лучшими и выиграли Главный приз – поездку на Международный конкурс «SUPER VOICES», – поделился Ярослав Гурьянов.

30 октября дуэт «Юность» из Всеволожского района вышел на сцену московского Культурного центра ЗИЛ, где проходил международный музыкальный конкурс. Наши ребята выступали в номинации «Ансамбли и дуэты», где, кроме них, было более 50 претендентов на победу из разных уголков России и ближнего зарубежья. Сережа и Ярослав выбрали для своего выступления песню группы «Интонация» – «Пускай».

– Нас научили в исполнении отдаваться по полной, вне зависимости от «высоты» сцены и количества слушателей. В зале царила очень дружественная атмосфера, мы пели от души и видели, как зрители, сидящие в огромном зале, качаются в такт музыке, а некоторые даже подпевали. Сами не ожидали, что станем лауреатами I степени, хотя и очень надеялись на победу, – рассказал Ярослав Гурьянов.

Воодушевленные своим триумфом, ребята вернулись на ленинградскую землю, где их ждали близкие. Руководство Бугровского поселения не могло оставить без внимания такой успех своих земляков и отметило победу дуэта «Юность» во время празднования государственной даты – Дня народного единства. Их чествовали как настоящих звезд.

Александр СОРОКИН

Фотографии из архива дуэта «Юность»