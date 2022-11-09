Всеволожские хоккеисты заработали «серебро» Всероссийского турнира

4 – 5 ноября состоялся Всероссийский турнир по хоккею с мячом. Он проходил в городе Боровичи Новгородской области. Ледовый дворец «Металлург» в эти дни принимал на своем поле команды Новгородской, Ярославской, Костромской, Московской и Ленинградской областей.

На льду встречались юноши 2008 – 2009-го и девушки 2007 – 2009 годов рождения. 47-й регион представляли спортсмены Всеволожского центра физической культуры и спорта, воспитанники тренеров В.С. Гайдукова, Е.Е. Трофимова, М.В. Чермных, А.А. Губешвили и И.В. Давыдовой.

Наша команда юношей, обыграв всех соперников, вышла в финал, где встретилась с хоккеистами Новгородской области. В ожесточенной ледовой схватке команды сражались за победу, которую все же одержали хозяева поля. Матч закончился со счетом 1:0, и всеволожские спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала, завоевав заслуженное «серебро» Всероссийского турнира. Нашим девушкам повезло меньше, они заняли почетное пятое место.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района