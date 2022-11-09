О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские хоккеисты заработали «серебро» Всероссийского турнира

0 Комментариев

4 – 5 ноября состоялся Всероссийский турнир по хоккею с мячом. Он проходил в городе Боровичи Новгородской области. Ледовый дворец «Металлург» в эти дни принимал на своем поле команды Новгородской, Ярославской, Костромской, Московской и Ленинградской областей.

На льду встречались юноши 2008 – 2009-го и девушки 2007 – 2009 годов рождения. 47-й регион представляли спортсмены Всеволожского центра физической культуры и спорта, воспитанники тренеров В.С. Гайдукова, Е.Е. Трофимова, М.В. Чермных, А.А. Губешвили и И.В. Давыдовой.

Наша команда юношей, обыграв всех соперников, вышла в финал, где встретилась с хоккеистами Новгородской области. В ожесточенной ледовой схватке команды сражались за победу, которую все же одержали хозяева поля. Матч закончился со счетом 1:0, и всеволожские спортсмены поднялись на вторую ступень пьедестала, завоевав заслуженное «серебро» Всероссийского турнира. Нашим девушкам повезло меньше, они заняли почетное пятое место.

Александр СОРОКИН
Фото отдела ФКС Всеволожского района

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. С императорской семьей – по «Государевой дороге»
  2. Золото и серебро «Агроруси»
  3. Лыжне все возрасты покорны!
  4. Он последний солдат батальона

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code