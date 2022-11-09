Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями Ленобласти

В понедельник, 7 ноября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел первую в этом месяце прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. На этот раз непосредственно в студии ЛенТВ24 присутствовали многие руководители муниципальных районов, в том числе и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский.

Как всегда, губернатору задавали самые разные вопросы как личного характера, так и отражающие общие социально-экономические и инфраструктурные проблемы. Ситуация с аварийными домами и доступность медицинского обслуживания, «вечная» тема разбитых поселковых дорог и хамство чиновников и, конечно, всё, что касается наших мобилизованных земляков – на каждый заданный вопрос губернатор отвечал конкретно и по существу.

Из Всеволожского района поступил всего один звонок. На прямую линию дозвонилась жительница Новодевяткинского сельского поселения. Дама, представляющая интересы местной инициативной группы, обратила внимание главы 47-го региона на то, что в поселении действует всего одна школа, которая в данный момент переполнена. Вторая серьезная проблема Нового Девяткино – нехватка мощности очистных сооружений. Жительница напомнила Александру Дрозденко, что ещё в 2020 году он обещал взять ситуацию под свой личный контроль, но с тех пор ничего не изменилось. А главное – на фоне существующих проблем выдается разрешение на строительство новых жилых домов.

«Школу начнём строить в 2023 году, – четко ответил губернатор. – Были сложности сначала с оформлением земельного участка, затем с получением технических условий. В настоящее время проект прошёл процедуру государственной экспертизы. Затраты на строительство будут софинансированы из федерального бюджета».

Также Александр Дрозденко пояснил, что строительством детских садов будут заниматься застройщики, а область впоследствии выкупит помещения. Он заверил дозвонившуюся жительницу Нового Девяткино, что в течение пяти ближайших лет проблема с детскими образовательными и дошкольными учреждениями должна быть решена.

Что касается второй озвученной проблемы, то, по словам губернатора, в настоящее время подписана концессия на строительство в поселении новых очистных сооружений и водовода. Гарантом выступила Ленинградская область. Общая сумма финансирования – около 770 миллионов рублей. Срок реализации концессии – до конца 2023 года.

Светлана ЗАВАДСКАЯ