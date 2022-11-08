На дороге Юкки – Кузьмолово появятся высокие «зебры»

Пешеходные переходы с возвышенностью будут установлены на отремонтированной дороге Юкки – Кузьмолово. Искусственно приподнятая «зебра» лучше видна в темноте и заставляет водителей тормозить на подъезде к разметке.

Как сообщают в пресс-службе областного дорожного комитета, данный метод в регионе опробовали несколько лет назад и убедились в эффективности этой простой меры.

– «Возвышенность» вправляет понимание гонщикам, что на дороге ещё есть пешеходы. Плюс в свете фар на таком переходе разметка видна лучше. Да и светофор физически не установишь на каждом переходе, – рассказали в комитете.

Стоит отметить, что дорога от Юкков до Кузьмолово достаточно сложная: местами извилистая, с частыми спусками и подъемами. Высокие «зебры» помогут сделать безопаснее нерегулируемые пешеходные переходы.