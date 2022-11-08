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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В небе Ленобласти замечен краснокнижный орлан-белохвост

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Самая крупная хищная птица Северной Европы была замечена в небе Ленобласти. Орланы-белохвосты внесены в Красную книгу России, а на территории 47-го региона ученые насчитывают всего 30 пар этих хищников.

Запечатлеть величественную птицу сумел биолог, автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

– Название «белохвост» говорит само за себя, но чисто белым хвост этой птицы становится только во взрослом состоянии – к шести годам, – рассказал специалист. – Орланы живут у водоёмов, питаются рыбой и теми млекопитающими и птицами, которые находятся около воды.

Как отмечает Павел, на территории России встречается всего четыре вида орланов: белохвост, долгохвост, белоголовый и белоплечий. Массивный желтый клюв отличает орлана от других хищных птиц, а размах крыльев орлана-белохвоста может достигать двух с половиной метров.

Фото блога «Каждой твари по паре»

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