В Агалатово прошли «Веселые старты»

В День народного единства показать детям значимость сплочения, силу командного духа в сельском поселении Агалатово решили с помощью мероприятия «Веселые старты». Здесь каждый ребенок смог почувствовать себя участником большого события! В праздничный полдень дети и их родители собрались, на школьном стадионе, чтобы побороться за звание сильнейшей команды, найти единомышленников, научиться работать в коллективе, провести активный досуг и, конечно, получить призы.

Бодрая зарядка от Елены Станиславовны Тимофеевой, учителя физкультуры первой категории Агалатовской школы, кандидата в мастера спорта СССР по лыжным гонкам, не только разбудила и объединила детей, но и помогла размяться. Заводные песни создали позитивную атмосферу и сплотили участников стартов.

Ребята разных возрастов смогли проверить свои силы в разных направлениях: на выносливость, скорость и силу. Они соревновались в играх во флорбол, кольцеброс, классики, перетягивании каната. Каждая команда проявляла инициативу, активно работала на результат, стараясь одержать победу в номинациях. По результатам победила дружба – все участники достойно проявили себя и показали максимум в «Весёлых стартах».

У детей и их родителей остались приятные впечатления от мероприятия! Зарядившись энергией настоящего спортивного духа и азарта, ребята высказали пожелание вновь участвовать в «Весёлых стартах», которые будут проводиться ещё не один раз. Каждый участник получил приз, а особо активные были награждены грамотами.

Спорт – неотъемлемая часть здорового образа жизни. Важно с малых лет приучать детей к физической активности, ведь в здоровом теле – здоровый дух. Подобные мероприятия помогают ребятам раскрыть свой потенциал, настроиться на волну позитива, найти новых друзей.

Елена КАРАЕВА

Фото автора