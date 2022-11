Во Всеволожске прошёл шахматно-шашечный фестиваль

5 ноября помещения Молодёжного центра «Альфа» в микрорайоне Южный на весь день были предоставлены любителям древних интеллектуальных игр. Мероприятие организовал отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района совместно с Всеволожским центром развития физической культуры и спорта и шахматной школой «Марс» под руководством международного мастера по шахматам Елены Быстряковой.

Самую большую площадь заняло пространство для шахмат, где около двух десятков столов, подготовленных для турнира, ждали игроков.

– Такие фестивали стали для Всеволожска уже традиционными. Сегодняшнюю встречу мы назвали «Шахматы с гроссмейстером». Сначала планируем провести турниры по шахматам и шашкам, затем лекция Алексея Дмитриевича Лугового. А после неё – сеанс одновременной игры со знаменитым гроссмейстером. Надо отметить, что мы не ожидали такого большого количества желающих поучаствовать в турнире по шахматам. Пришлось организовывать дополнительные столы, – рассказала Елена Быстрякова.

Начиная с 10 утра, буквально в течение получаса, на турнир по шахматам заявились 36 человек. Тех же, кто решил сразиться в шашки, оказалось ровно 10. Проверить свои силы в шахматных баталиях пришли воспитанники нескольких шахматных клубов. За победу сражались-воспитанники: Всеволожского Центра образования, «Дебюта» из Кудрово, «Марса» из Всеволожска, Спортивного клуба «Сатори» и любители шахмат и шашек из разных поселений района. Самому маленькому участнику соревнований Диме Кочневу едва исполнилось 8 лет, а самым возрастным – далеко за 70. Отборочный блиц-турнир проходил по швейцарской системе. На один ход игрокам отводились три минуты.

По итогам проведенных туров в категории «мужчины» (2006 год рождения и старше) сильнейшим стал Владимир Толкачев (Колтуши), на вторую ступень пьедестала поднялся Евгений Рабец (Сертолово), третьего места удостоился Николай Скуленков (Всеволожск).

В группе «дети» (2007 год рождения и младше) весь пьедестал заняли воспитанники ШК «Дебют» из Кудрово. На первом месте оказался Богдан Похилюк, второе место досталось Олегу Пивоварову, а третье поделили Александр Филлипов и Сергей Лукашов (КБИ «Сатори», Всеволожск).

В категории «женщины» участвовали всего две девочки. На первое место пробилась Варвара Сенчакова (Санкт-Петербург), второй стала Анжелика Хачатурян (шахматный клуб Всеволожского ЦО). Победителей и призеров наградили медалями и грамотами.

В то время как в «шахматном пространстве» шли нешуточные баталии и в воздухе висело ощутимое напряжение, в зале, где соревновались шашисты, царили тишина и спокойствие. 10 спортсменов быстро разобрались между собой Who is who и выявили сильнейших в этом турнире. Им стали в своих группах Валерий Волков из Колтушей, Александра Семенова из (Всеволожска) и Артем Михайлов и (КБИ «Сатори»). Вторые места заняли Татьяна Киреенкова и Вадим Балакин из Всеволожска и Тимур Михайлов – (КБИ «Сатори»). Третьи места достались Веронике Курышевой из (Всеволожска), Антону Пашинскому и Роману Колядину из Воейково. Победители и призеры также получили заслуженные медали и почетные грамоты.

После окончания турнира все желающие перешли в одну из комнат Молодежного центра «Альфа». Здесь в камерной атмосфере, отдыхая от умственного напряжения прошедших игр, шахматисты от мала до велика, словно зачарованные, слушали рассказы гроссмейстера Алексея Лугового. Мастер говорил о современных шахматах и великих шахматистах Карлсене Магнусе и Сергее Карякине, с которыми ему приходилось встречаться за шахматным столом. Алексей Дмитриевич поделился своими секретами, разбирая наиболее интересные партии и комбинации, сыгранные им в течение жизни. Он отметил:

– Сегодня я впервые оказался во Всеволожске и познакомился со здешними шахматистами. Отрадно видеть увлеченных детей, радует постоянно растущее количество шахматных клубов, пусть даже маленьких, где ребята могут прикоснуться к этой интереснейшей и важной для умственного развития игре. Для меня это значит, что шахматная жизнь на нашей земле возрождается. Ведь ещё совсем недавно наша страна по праву считалась шахматной державой и дала миру массу великих имен, навечно вписанных в историю мировых шахмат.

После интереснейшего мастер-класса 20 участников турнира, прошедших отборочный тур, пригласили за шахматные доски, и начался сеанс одновременной игры с гроссмейстером. Лишь одна партия в противостоянии с Владимиром Толкачевым закончилась вничью. В остальных Алексей Луговой одержал победу.

Справка: Алексей Дмитриевич Луговой – российский шахматист, гроссмейстер с 1998 года. Двукратный чемпион России в составе команды «Лентрансгаз», г. Санкт-Петербург (2000, 2001). Многократный участник личных чемпионатов России по шахматам.

Александр СОРОКИН

Фото автора