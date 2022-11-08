Во Всеволожске прошел бизнес-девичник

Бизнес-девичник во Всеволожске объединил опытных предпринимательниц и новичков. Мамочек, готовых начать своё дело, было много. Некоторые пришли со своими крохами. На огонёк заглянули даже папы-предприниматели.

– Какое интересное место, – делится своими впечатлениями начинающий предприниматель Елена. – Вместо обычного коворкинга попали в пентхаус. Сама я художник, сейчас в декретном отпуске и хочу основать бизнес по оформлению интерьеров. Это перекликается с моей профессией.

– Сегодня мы собрались, чтобы в неформальной обстановке не только пообщаться, но и поговорить на серьезные темы, – говорит основатель и идейный вдохновитель студии анимации «Анбрелла» Валентина Новоселова. – Наш бизнес – организация детских праздников. Эта ниша во Всеволожске не занята, поэтому, думаю, обречена на успех. Дни рождения никто не отменял. Многие хотят организовать своим детям удивительный праздник. Так что спрос на наш продукт есть. Скоро мы переезжаем в просторное помещение. Оно вдвое больше, чем это. Будем развивать наш бизнес по всему Всеволожскому району.

– Этот новый формат общения очень понравился представителям предпринимательского сословия, – говорит руководитель Фонда развития бизнеса Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Цель таких мероприятий – «завлечь» как можно больше предпринимательниц, рассказать им о мерах поддержки. Не секрет, как они важны для бизнесменов, особенно на начальных этапах. Субсидии, гранты, обучение и другая поддержка позволяют бизнесу развиваться. Собравшись под нашей крышей, талантливые и активные женщины смогут поделиться своими идеями и найти единомышленников.

– Главное, знать, чего хочет покупатель, и помнить, что сегодня социальные сети – движущая сила рынка. Без них никак, – раскрывая тайны успешной торговли, отмечает основатель пряничной студии, «пряничная фея» Наталья Куракина. – Разумеется, успешный предприниматель должен уметь подстраиваться под разные ситуации. Думаю, что нынешние санкции производителям исконно русской продукции на руку. Народ вернется к своим истокам и будет больше внимания обращать на уникальную продукцию. А пряники – это ведь не только русские традиции, но и творчество!

Женщины делились опытом, раскрывали секреты и главные фишки для ведения успешной деятельности. Сферы, которые представляли женщины-предпринимательницы, были разные – от организации детских праздников до пошива эксклюзивной продукции.

Принято считать, что мир бизнеса принадлежит мужчинам: высокие риски, жёсткая конкуренция – всё это не вынести на хрупких женских плечах. Бизнес-леди в лучшем случае могут заняться собственным делом при поддержке надежного партнера.

– Какая ерунда! – говорит предприниматель Олег Герасимов, который с успехом опровергает этот махровый стереотип. – Сюда я пришёл с детьми и супругой. Деловые люди создают соответствующую атмосферу. Думаю, что в бизнесе не существует гендерных границ.

Ирэн ОВСЕПЯН

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