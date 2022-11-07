Танцоры Всеволожского района стали лучшими на конкурсе «Грани успеха»

Образцовый хореографический ансамбль «Надежда» отличился на Всероссийском конкурсе «Грани успеха». Коллектив был признан лауреатом I степени за композицию «Карельский танец», а звание лауреатов III степени получил танец «Тарантелла». В конкурсе принимали участие коллективы из разных уголков России.

Творческое состязание учреждено для поощрения талантливой молодежи, творческих коллективов. Десятки молодых ребят из разных уголков России получили возможность принять участие и получить возможность заявить о себе. Как отмечали в приветственном слове представители жюри, конкурс – это яркая страница жизни не только для участников, но и их родителей, а также для всех, кто может насладиться красотой действа, проходящего на сцене.

– Конкурс каждый год открывает новые таланты, – отмечает и.о. директора Центра патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» Владимир Куличкин. – Для юных дарований участие в мероприятии замечательная возможность раскрыть свой талант, поделиться творчеством, научиться всегда и во всем стремиться к самому высокому результату. Символично, что конкурс проходит в преддверии Дня народного единства. Ведь такие мультикультурные конкурсы позволяют творчески развиваться и дарят положительные эмоции. Это особенно важно в наше непростое время.

– В следующем году коллектив отметит 30-летний юбилей, – рассказывает художественный руководитель ансамбля Наталия Винюкова. – Участники «Надежды» – это дети, подростки, молодежь от 6 до 18 лет. Мы обеспечиваем их занятость во внеурочное время, помогаем социальной адаптации, даем начальное хореографическое образование. Благодаря упорному труду, интересным постановкам и классической школе ансамблю удается достойно выступать на разных международных, областных и районных конкурсах. Жюри всегда отмечает высокий уровень подготовки наших учеников. Основа танцевального искусства – классический танец, которому и обучают наши педагоги. Благодаря сложной работе наших хореографов удается держать высокую планку. Безусловно, нет предела совершенству. Поэтому мы постоянно оттачиваем мастерство наших ребят.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива «В. в»