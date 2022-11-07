Новогодние елки пройдут во всех школах и детсадах Ленобласти

Детские новогодние праздники в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях. Глава региона Александр Дрозденко поручил блоку образования довести соответствующие рекомендации до районных администраций.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, отмена новогодних корпоративов и масштабных праздников не затронет учебные учреждения. Школьные ёлки и новогодние утренники в детских садах пройдут в привычном формате. Праздники для детсадовцев смогут посетить в том числе и родители.

Напомним, что в Ленобласти решили сократить ежегодные траты на празднование Нового года. Районные администрации сокращают траты на украшения городов и поселений, отменяются новогодние корпоративы.

При этом социальные и благотворительные проекты отменены не будут. По традиции новогодние подарки от региона получат ребята из малообеспеченных и многодетных семей. Готовится к исполнению детских мечт и «Елка желаний» – новогодняя акция, в рамках которой ленинградцы делают адресные подарки сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.