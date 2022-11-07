В Ленобласти проверят работу системы оповещения

8 ноября с 10 до 11 часов будет проводиться комплексная проверка готовности систем оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

По плану проводимой комплексной проверки будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передача речевой информации в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области, а также по каналам телевидения с 10:43 до 10:44 (продолжительностью до 1 минуты) будет демонстрироваться проверочный видеоролик.

В ходе проведения комплексной проверки жителей и гостей Ленинградской области просят сохранять спокойствие.

Пресс-служба областного правительства