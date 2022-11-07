Всеволожские пожарные отличились на международных соревнованиях «Вертикальный вызов»

Бойцы Леноблпожспаса и ГУ МЧС России по Ленинградской области 4 ноября приняли участие в Международных соревнованиях «Вертикальный вызов» среди пожарных и спасателей по скоростному подъему на 39-й этаж самого одного из самых высоких зданий города на Неве – 145-метрового «Лидер-Тауэр».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, по итогам соревнований среди женщин 5 место заняла Жанна Звёздина, а 6 место – Валерия Бачевская – представительницы Всеволожского отряда Леноблпожспас. Вне конкурсной программы Валерия Бачевская также победила в номинации «удержание груза перед собой в кроссфите».

Условия, в которые погружены участники, максимально приближены к реальным. Им предстояло преодолеть 936 ступеней вертикального подъема в полной боевой экипировке (около 20 кг) и со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (СИЗОД). Упражнение считается выполненным при условии, что участник соревнований пересек финишную линию, расположенную на 39 этаже. Максимальное время выполнения упражнения не должно превышать 35 минут.

Соревнования посвящены памяти Героя Российской Федерации Евгения Зиничева.

В этом году за звание сильнейших боролись огнеборцы из Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Ульяновской, Тюменской, Тульской, Рязанской, Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Татарстана, Чеченской Республики, гости из Республики Беларусь.

Фото комитета правопорядка и безопасности ЛО