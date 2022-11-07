Во Всеволожске отметили День народного единства

Горячие ритмы Кавказа, жгучие танцы цыган, душевные и звучные песни о России, русские народные пляски… Так отметили День народного единства во Всеволожске. Другим этот межнациональный праздник быть не может. Ведь в районе проживают представители около 200 национальностей.

С раннего утра в праздничный день в КДЦ «Южный» стекались жители – нарядные, некоторые – всей семьей. Шли в едином порыве, чтобы в очередной раз подчеркнуть, что Россия – едина, а значит, непобедима.

Ещё до начала концерта организаторы и участники сновали туда-сюда, готовясь к празднику. В фойе представители разных коренных народов нашей многонациональной страны звучно били в барабаны, собрав вокруг себя благодарных зрителей.

«Говорят, через несколько минут на втором этаже будут вести хоровод единства», – на бегу бросила одна из организаторов мероприятия. И вот несколько десятков гостей праздника встали в большой круг, который стал символом единения и сплоченности, дружбы и взаимопомощи всех народов.

– Когда встаешь в хоровод, в душе что-то переворачивается, и на современный мир начинаешь смотреть по-иному, – говорит Людмила, с которой я познакомилась на празднике. – Наверное, наша задача не просто объединиться. Очень хочется простой мирной жизни.

Концертную программу открыли образцовый детский коллектив «Хореографический ансамбль «Надежда» и детский коллектив «Созвездие» Дворца детского (юношеского) творчества. Под звуки национальных мелодий исполнители, одетые в разные национальные костюмы, виртуозно и ритмично отбивали дробь каблуками. Поразило исполнение лезгинки танцорами из группы «Имамат». Страстная зажигательная композиция потрясла зрителей. А всё благодаря тому драйву, бешеной энергетике, которая щедро выплескивалась со сцены.

Это был мощный эмоциональный взрыв. Чувствовалось, что многим сидящим в зале хотелось пуститься в пляс вместе с танцорами. Разве могут люди сохранять спокойствие, слушая эти зажигательные мотивы Кавказа? Нет, конечно! А потому зрители свои чувства выражали с помощью продолжительных аплодисментов. Не менее торжественным моментом праздника стало вручение паспортов.

– Желаю прочного мира, гражданского согласия, стабильности, добра и процветания, – отметил в торжественной речи заместитель главы администрации Всеволожского района по внутренней политике Сергей Поляков. Он передал собравшимся поздравления от главы администрации Андрея Низовского. – У нас самая большая страна в мире. Россия уникальна по своему этническому многообразию. Для славян, финно-угоров, кавказцев и других национальностей наша страна – общий многонациональный дом. Да, мы разные, но мы вместе и понимаем друг друга. Представители разных этнических культур влюбляются, женятся и уже давно составляют одно целое. Мы живем в государстве, где более 230 языков и наречий. Мало кто на всем земном шаре может похвастаться таким многообразием. Более 80 процентов граждан страны называют себя россиянами. Славься, страна, мы гордимся тобой!

— Это самый старый из новых праздников, – говорит президент РОО «Совет по межнациональному сотрудничеству», руководитель проекта «Караван дружбы» Юрий Паламарчук. Недавно он вернулся из Москвы, где стал лауреатом III Всероссийской общественной премии «Гордость нации» за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов. – Отмечаем его 17 лет. Он напоминает о переломном моменте — изгнании польских интервентов из Москвы в 1612 году. Ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским приблизило победу над Смутой — тяжелейшим временем в нашей истории, когда страну рвали на части и снаружи, и изнутри. В итоге наша страна отстояла государственность и приросла новыми землями, став в наши дни домом разных народов, которые вместе и в радости, и когда трудно. История имеет свойство повторяться.

По словам Юрия Анатольевича, ни для кого не секрет, что гармоничные межнациональные отношения в России всегда пытались пошатнуть извне. Так было в советское время, а о последних событиях и говорить не приходится – это очевидный факт.

– Единство в многообразии, – говорит полномочный представитель Чувашского национального конгресса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Валериан Гаврилов. – Я чуваш, а мои друзья – армяне, грузины, русские и представители разных народностей. Мы все связаны между собой. Россия – наш общий дом, и это наш праздник. Наша суперсила – в любви к Родине. Она объединяет нас в одну большую и дружную семью. Нет в мире такого народа, который так любил бы свою Родину.

Концертная программа в КДЦ «Южный» была насыщенной. Творческие коллективы Всеволожского района один за другим вступали на сцене. Завершился фестиваль финальной песней «Мы вместе» в исполнении Евгения Ануфриева, Ольги Костинец, народного самодеятельного коллектива хора ветеранов «Радоница» и вокального ансамбля «Эдельвейс».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА