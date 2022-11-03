Проблемные объекты Всеволожского района готовят к вводу

Документы для ввода в эксплуатацию проблемных объектов, которые находятся в высокой степени готовности, подготовят заранее.

Такое поручение дал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский на рабочем совещании с заказчиками и подрядчиками ЖК «Щегловская усадьба», «Ёлки Вилладж», секции «ДЕЖ» ЖК «Материк» и корпуса 6.2. ЖК «Радужный». Завершение строительства этих проблемных объектов стоит на особом контроле.

«Всего жильем к Новому году планируется обеспечить около 3,6 тысяч обманутых дольщиков в 12 домах. Строители завершают отделку, наружное благоустройство и подключение к сетям ресурсоснабжающих организаций. Составлен график итоговых проверок. Активно работаем с проектировщиками, госстройнадзором и управляющими компаниями, чтобы подрядчики начали подготовку документов и уже сегодня начали закрывать потенциальные вопросы, которые могут возникнуть перед вводом в эксплуатацию», — отметил Евгений Барановский.

На совещании с руководством стройблока подрядные организации и заказчики затронули тему проверок ГАУ «Леноблгосэкспертиза», которые были проведены правоохранительными органами. Сегодня организация работает в штатном режиме, работа следователей не повлияет на согласование проектной документации и ввод в эксплуатацию жилых домов.

Всего до конца 2022 года региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввод в эксплуатацию четырех домов ЖК «Щегловская усадьба», один дому в ЖК «Ёлки Вилладж». При поддержке инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК «Радужный», второго корпуса ЖК «Северный вальс», секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», пятого корпуса ЖК «Чистый ручей». Третий корпус ЖК «Ювента» застройщик достраивает самостоятельно.

По материалам пресс-службы комитета по строительству Ленобласти