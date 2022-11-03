От лося до джентльмена в шляпе: Всеволожск украшают зелеными скульптурами

У Школьного озера в микрорайоне Бернгардовка во Всеволожске появились новые симпатичные арт-объекты. Эта очередная попытка внести что-то свежее в городской облик сразу стала поводом для ее активного обсуждения в социальных сетях. «Дама с джентльменом в шляпе и большой мишка на набережной – великолепно, не правда ли?» – делятся друг с другом горожане.

Безусловно, у установки скульптур есть определенный план. Обычно инициативные граждане обращаются с оригинальными идеями к городским народоизбранникам. Те, в свою очередь, помогают реализовать креативные проекты.

Как выясняли «Всеволожские вести», скульптуру на набережной, недалеко от Дома детского творчества, установили по инициативе депутата города Всеволожска Игоря Егорова.

– Это уже не первая скульптура в городе в стиле, который называют топиари, – комментирует инициативу всеволожский градоначальник Станислав Богдевич. — Такие арт-объекты украшают город. Однако призываю жителей бережно относится к арт-объектам. Был случай, когда вандалы утащили рога у оленя в Алексеевском парке. Как так можно?

Вообще в нашем городе есть разные арт-композиции и скульптуры. К примеру, пару лет назад по инициативе председателя Женсовета Всеволожского района и городского депутата Марианны Шевченко были установлены интересные композиции на углу улицы Александровской и Ленинградской. Персонажи из любимых сказок и мультфильмов «прописались» в самом центре микрорайона Котово Поле перед зданием жилого дома.

– Сначала кажется, что зеленые композиции сделаны из листьев, – говорит автор арт-скульптур во Всеволожске и жительница города Анастасия Новикова. – На самом деле фигуры антивандальные, и то, что они похожи на кустарники, – лишь иллюзия. Сделаны они из проволоки и искусственного газона.

Технология изготовления таких скульптур следующая: из прочной проволоки, покрытой антикоррозийным составом, плетут каркас, который заполняют торфом или землей. В нее могут добавить специальные вещества, обладающие «клейким» эффектом, чтобы куски торфа не вываливались из каркаса. Затем на готовую скульптуру «высаживают» искусственную газонную траву.

– Примечательно, что такие творения не требуют особенного ухода. Их не надо постоянно подстригать, и они остаются зелеными даже в зимнее время года. Сами понимаете, регулярно обновлять фигуры из натуральных зеленых насаждений – удовольствие дорогое, – отмечает арт-скульптор.

Оказывается, Анастасия Новикова автор многих скульптур. Ее работы установлены в парках и скверах Москвы, Карелии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Самым сложным проектом, как признается дизайнер, стало изготовление большой зеленой конструкции оленя, которого из-за огромных размеров «по частям» транспортировали в Карелию. Работа над такой трудоемкой композицией продолжалась около трех месяцев. В этот проект Новикова вложила много усилий. А для родного Всеволожска дизайнер изготовила уже шесть композиций.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО