«Кому он нужен, этот Васька!»

Проблема животных без владельцев, как бы пессимистично это ни прозвучало, существовала и будет существовать всегда, пока люди не научатся ответственному отношению к тем, кого приручили, а это уже вопрос социально-нравственного развития общества. Рассуждать об этической стороне можно бесконечно – сейчас речь о другом – о том, как власть пытается цивилизованно решить непростую проблему.

В Ленинградской области полномочия в сфере обращения с животными без владельцев раньше были возложены на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, а с 2021 года переданы Управлению ветеринарии, возглавляет которое Леонид Николаевич Кротов. К нему мы и обратились со своими вопросами.

– Какие функции выполняет ваше ведомство в названной сфере?

– Во-первых, Управление является главным распорядителем бюджетных средств – мы доводим субсидии до муниципальных образований, а во-вторых, контролируем выполнение закона об ответственном обращении с животными.

Муниципалитеты получают от нас эти средства, объявляют и проводят аукционы с целью подбора компании-подрядчика по выполнению услуг в сфере работы с животными без владельцев, и после выполнения всех процедур компания-исполнитель приступает к работе на территории. Администрации поселений в свою очередь контролируют исполнение предусмотренных контрактом работ – это отлов животных, транспортировка, идентификация, вакцинация, стерилизация, передержка в течение десяти дней и возврат в среду обитания. На Управление возложены государственные полномочия в отношении юридических и физических лиц, которые занимаются содержанием животных. Ежегодно на эти услуги из бюджета области выделяется 52,5 миллиона рублей.

– Программа «Мы в ответе за тех, кого приручили» осуществляется Управлением ветеринарии тоже в рамках этих полномочий? Кому вообще пришла в голову эта замечательная идея?

– Когда в середине 2020 года стало известно, что нам будут переданы эти полномочия, сотрудники Управления сразу же задумались. Одной только работой по доведению финансовых средств до муниципалов и контролю за их использованием ситуацию изменить не получится. Поэтому мы приняли решение, что, помимо формальной чиновничьей работы, будем еще вести большую просветительскую, агитационную деятельность. Так возник проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». Слоган взяли из книги Сент-Экзюпери «Маленький принц», начали проводить большую просветительскую, информационную работу, печатать памятки и брошюры, распространять их. Стали вести работу с приютами, проводить «Уроки доброты» в школах.

Провели конкурс детского художественного творчества, в конце года подвели итоги, наградили победителей, а их работы на передвижных выставках показываем по всей области – в общественных пространствах, в образовательных учреждениях. Выставка вызывает большой интерес. Мы стремимся активно включать детей в этот процесс, учить их бережно относиться к животным. Следующим был конкурс фотографии «Забери меня домой!». Работу победителя можно видеть на изготовленных совместно с Комитетом по печати баннерах, установленных на федеральных трассах. Есть такой баннер и на въезде во Всеволожск. Обращение «Забери меня домой!» адресовано к людям, которые осенью оставляют животных на даче.

Ко Дню защиты животных, он отмечается 4 октября, мы приурочили конкурс детских музыкальных, театральных и танцевальных коллективов. Поступило более 80 заявок, 13 коллективов мы наградили, вручив руководителям кубки участников.

Мы считаем, что эта работа должна вестись на постоянной основе, а не от случая к случаю. Деятельность Управления по пропаганде ответственного отношения к животным нашла отклик среди общественных деятелей и людей искусства. Отсняты ролики с участием Василия Герелло, Андрея Урганта, Светланы Журовой, Андрея Попова и других. Эти ролики есть на сайте Управления, на сайтах наших подведомственных учреждений – в них мы постарались вложить свою душу. На эту работу средства не были заложены, она строилась на добрых отношениях с нашими «звездами».

«Уроки доброты» в школах области будут продолжаться, их проводят специалисты 13 подведомственных учреждений Управления ветеринарии, представленных в каждом районе. Сейчас работать стало интересней и легче, потому что АНО «Огонёк добра» – Центр содействия социальным и благотворительным проектам – передал тематические материалы, методические, рабочие тетради, своего рода учебники, и при таком системном подходе, с точки зрения педагогики, психологии доносить знания до детей стало проще.

Мы занимается и профориентацией школьников. Наши учреждения посещают дети, где ветеринарные специалисты проводят для них обучающие занятия, демонстрируют работу с животными, рассказывают о профессии. Возможно, это поможет детям в выборе профессии ветеринара, и кто-нибудь из них в будущем придёт к нам работать.

Наши усилия даром не пропали – в Управление поступают благодарности. Работу в рамках программы мы только начали, но отклик в сердцах уже есть.

– Ваша деятельность действительно заслуживает признательности. В 1973 году вышел документальный фильм «Кому он нужен, этот Васька!», снятый в содружестве с советскими кинематографистами очень известным человеком, народным артистом СССР Сергеем Образцовым. Эта картина – об отношении человека и животных, о воспитании чувств. Ваш проект тоже направлен на воспитание чувств, на формирование добрых и отзывчивых к чужому несчастью людей. С любви к животным начинается любовь к человеку… Леонид Николаевич, но ведь есть и практическая сторона вопроса, а именно – спасение животных, оставшихся без владельцев. Что делается для этого?

– Более 180 животных за год нашли своих хозяев и через работу нашу с приютами, и партнерами БФ «Шарик», которые организуют благотворительные фестивали приютов «Путь домой», а также через заявки из МФЦ. Но многое еще предстоит сделать, в частности построить в Ленинградской области государственный приют для животных.

У нас есть 15 официально зарегистрированных приютов, но это частные, некоммерческие объединения, их возможности ограниченны.

Мы стараемся устраивать туда в основном травмированных животных. Вопрос о строительстве приюта губернатором отложен до 2024 года. Комитет экономического развития сейчас рассматривает вариант государственно-коммерческого партнерства, и по проекту Агентства стратегических инициатив планируется строительство такого приюта. Сейчас ведется работа по выделению 1 гектара земли на территории Сосновоборского городского округа под возможное строительство приюта.

Но Управление ветеринарии не бездействует. На сэкономленные средства от строительно-ремонтных работ, на внебюджетные средства, которые наши подведомственные учреждения зарабатывают, мы на ветеринарной станции в Волосово подготовили помещение для размещения 30 собак, назвав его «Центр временного содержания животных без владельцев». На сегодняшний день мы можем поместить туда травмированную бездомную собаку или же животное с подозрением на бешенство.

За минимальные бюджетные средства мы провели аукцион. Организовали достаточно удобное помещение с вентиляцией, водоснабжением, комфортными вольерами, позже также предусмотрим возможность для выгула. Не говорю о том, что будем держать там собак постоянно, но когда возникают названные случаи, когда нужно временно передержать собаку и передать в семью или в другой приют, нам есть куда его поместить. Конечно, в центр нужен штат и финансирование, но пока в пределах 400 тысяч на ноябрь-декабрь нам предоставили.

– Во Всеволожске вы финансируете два приюта?

– Да, они получают субсидии с целью возмещения части затрат на содержание приютов, включая вывоз бытовых отходов и расходы на электроэнергию. Выплаты носят заявительный характер. С приютами заключены официальные соглашения. Они существуют в основном на пожертвования, в работе оказывают помощь волонтеры. Приюты – дело важное и нужное, но пока они держатся на личной инициативе граждан.

– Вы упомянули МФЦ. Как они связаны с вашей деятельностью по защите животных без владельцев?

– Приюты не могут обеспечить заботой всех брошенных животных, численность которых постоянно возрастает. Поэтому мы стремимся найти брошенным кошкам и собакам новых хозяев, дом, где их будут любить. Управление ветеринарии Ленинградской области и МФЦ «Мои документы» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». На официальном сайте, в инфоматах на площадках МФЦ по Ленинградской области уже размещены баннеры, теперь доступна информация по поиску и подбору животных, содержащихся в приюте, для пристраивания в семью. Специалисты МФЦ помогают посетителям выбрать питомца, а также консультируют по вопросу содержания, социализации, необходимости ветеринарных услуг.

– В Ленобласти зарегистрировано больше восьми тысяч животных без владельцев. А как ведется учёт?

– Учет животных без владельцев по официально утвержденной методике ведут муниципалитеты. Наши ветстанции осуществляют свой мониторинг, который в целом совпадает со сведениями администраций поселений.

Сейчас мы готовимся к внедрению электронной системы учета – базы данных животных без владельцев.

Начинал эту работу ещё Комитет по ЖКХ, мы ее подхватили, доработали совместно с Комитетом по цифровому развитию и будем внедрять. Считаем, что это позволит наладить систему учета животных без владельцев. Понятно, что сведения постоянно меняются, в любом случае какой-то процент животных, которые не попадут в базу, но здесь очень многое будут зависеть от администраций муниципальных образований, от расторопности населения – где оно активно сообщает о животных на улицах, там проще аккумулировать данные.

– Какие заболевания переносят животные без владельцев?

– Самое опасное – это бешенство. С 1987 года ситуация в области благополучная, но вопросы профилактики должны постоянно подниматься. В области проходит большая работа по профилактике бешенства и среди животных без владельцев, на свалках и полигонах твердых бытовых отходов весной и осенью раскладывается антирабическая вакцина. Еще есть туберкулез, бруцеллез и лептоспироз. Главное – своевременное выявление и диагностика, и какая бы критика ни звучала, работа ведется профессионально. Должен сказать, что проблема не так страшна, как ее пытаются представить: только три процента по области составляют покусы животных без владельцев, а в течение года регистрируется всего около 2,5 тысячи покусов.

– Куда обращаться, если обнаружено животное без владельцев? А если это дикое животное?

– В первую очередь в районную администрацию, которая должна провести все необходимые мероприятия. Если животное не проявляет агрессии, то можно попытаться пристроить его в приют через зоозащитные организации.

Если говорить о диких животных, в первую очередь о лисах, енотах, волках, то они тоже являются переносчиками бешенства.

Поэтому совместно с Комитетом по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира мы проводим в дикой фауне работу – раскладываем до одного миллиона доз-приманок против бешенства. Такая вакцина распространяется вдоль границ с Прибалтикой, с Псковской, Новгородской областями, Карелией. Каждый случай проникновения дикого животного заслуживает внимания.

Если в садоводстве или населенном пункте обнаружено дикое животное, которое ведет себя неадекватно – проявляет любопытство, ласкается или же, наоборот, ведет себя агрессивно – это всегда повод обратиться в Государственную ветеринарную службу Ленинградской области.

– Существуют две тенденции отношения людей к животным без владельцев. Одни ненавидят – другие любят и подкармливают. То и дело рассказывают о гибели собак от рук догхантеров. Есть ли на них управа с точки зрения закона?

– Это уже степень воспитания людей, моральные качества определенной категории людей. Если в свое время им недодали родители, образовательные учреждения, то отношение к животным проявляется в извращенных формах. Эта проблема всегда будет иметь место. Кроме как разъяснительной работой ситуацию не изменить. Что касается закона, то существует 245-я статья Уголовного кодекса. Если есть подозрение на конкретного человека, который жестоко обращается с животными, то необходимо обратиться с заявлением в органы внутренних дел. Наших специалистов иногда приглашают в ОВД для расследования фактов жестокого обращения, если удается доказать вину, то таких граждан привлекают в ответственности.

– Другая тенденция – гуманное отношение людей к животным. Мы знаем немало историй, когда беженцы из Донбасса, потеряв своих близких, бросив или потеряв жилье, увозили с собой в Россию домашних животных. Эти истории трогают до глубины души.

– На нашем сайте есть одна такая история. Когда приехал первый поезд с 600 беженцами из Мариуполя, многие граждане везли с собой кошек и собак, несмотря на весь пережитый ужас. Порядка 30 животных мы полностью клинически осмотрели, сделали вакцинацию против бешенства, выдали ветеринарные паспорта. Специалисты из наших подразделений собрали корма и медикаменты, наполнители, передали их безвозмездно в Тихвин, где разместили беженцев. Отправляли мы помощь также в Луганскую и Донецкую области.

Один из беженцев привез собаку породы шарпей, которую взрывной волной выбросило с 5 этажа. У собаки была сломаны челюсть и большеберцовая кость. Из Тихвина собаку доставили во Всеволожск вместе с владельцем. Провели операцию по установке пластины на переломанные кости. Через полтора месяца собака выздоровела, все конструкции убрали. Дорогостоящую операцию безвозмездно сделал наш лучший хирург Александр Сергеевич Коновалов. Ветеринария – гуманная профессия, поэтому люди через себя всё пропускают. Мы участвуем в сборе гуманитарной помощи для наших бойцов, кстати, двоих наших сотрудников призвали по мобилизации, мы отправляем им посылки.

Скажу, что вектор уже задан – мы вместе с коллегами трудимся. Задач много, но основная – это всё-таки обеспечение стойкого эпизоотического благополучия, контроль за обстановкой, недопущение особо опасных заболеваний, которые могут повлиять на экономику региона.

– Леонид Николаевич, не могу обойти тему «подвальных котиков». Знаю нескольких опекунов таких несчастных животных. Их благотворительная деятельность далеко не всегда поддерживается управляющими компаниями, и это еще мягко сказано. Как вы относитесь к такой ситуации?

– У животных должен быть владелец, который отвечает за него. Подвальные кошки – проблема. Укрываются в подвалах, санитарно-эпидемиологическую обстановку нарушают: остаются экскременты, остатки корма, который им выносят жильцы. С другой стороны, нельзя допускать и жестокого обращения с бездомными кошками.

Есть правило: не подкармливать бродячих животных – тогда они не будут собираться. Но тем не менее люди на основе гуманизма пытаются за ними ухаживать, и это вызывает соответствующую реакцию представителей ЖКХ.

Надо договариваться с управляющими компаниями, искать «золотую середину», выстраивать диалог. Допустить гибель животных, я, как ветеринар, не могу, особенно если их замуровывают и травят в подвалах. Не будем забывать, что жестокое обращение с животными преследуется по закону. И об этом управляющие компании должны помнить. Даже в Эрмитаже живут кошки, обеспечивая безопасность музея от грызунов. Кошки в подвалах тоже избавляют жильцов от крыс, которые быстро займут освободившуюся нишу. Так что я за компромисс в отношениях между зоозащитниками и коммунальщиками.

– Сколько животных можно держать в квартире или доме?

– Требований по количеству в законодательстве нет, но всё же они должны иметь разумные пределы. Были случаи, когда мы устраивали в приюты по 30 – 40 кошек, за которыми уже не в состоянии были ухаживать владельцы. Надо понимать, что возможности приютов ограниченны.

– И еще вопрос о льготной стерилизации.

– График льготной стерилизации публикуется на наших сайтах. Такой возможностью могут воспользоваться малоимущие граждане. За девять месяцев процедуре льготной операции было подвергнуто более тысячи кошек и собак, больше, конечно, кошек – 800 особей. Продумываем, как заложить эту услугу в государственное задание учреждения.

– С зоозащитниками какие у вас отношения?

– Определенный паритет во взаимоотношениях с зоозащитниками достигнут, но полтора года назад при передаче полномочий они вели себя достаточно агрессивно. Мы проводим круглые столы с их участием, создали при Управлении ветеринарии общественный совет, куда вошли зоозащитники. Самое главное, чтобы наша работа была прозрачной и имела обратную связь.

Беседовала Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА