Во Всеволожском ЦКД в интеллектуальном поединке сошлись молодость и зрелость

В малом зале Всеволожского центра культуры и досуга прошла интеллектуальная игра «Культурное наследие СССР», в которой приняли участие представители разных поколений.

Под умелым руководством сотрудницы Всеволожского центра культуры и досуга Екатерины Радченко команды отвечали на вопросы в тематических раундах: «Архитектура», «Литература», «Музыка», «Кинематограф и телевидение». Разные поколения представили четыре команды по пять человек, составленные из студентов Всеволожского агропромышленного техникума («Камчатка» и «Комсомолы») и представителей Центра «Дорога жизни» («Спутник» и «Ладога»). Завершилось состязание «Блиц-раундом», для которого ведущая подготовила особо сложные вопросы. В итоге победителем была объявлена команда «Спутник».

– Я, безусловно, была уверена в том, что в этой интеллектуальной схватке победит старшее поколение – за нами серьёзные знания истории советского периода и большой жизненный опыт. И тем не менее наши молодые соперники оказали достойное сопротивление и «не ударили в грязь лицом». Я очень довольна тем, что наша идея, которую мы вынашивали полгода, воплотилась в жизнь, – отметила руководитель Фонда «Дорога жизни» Елена Фролова.

Инициаторами проведения встречи выступили отдел культуры администрации Всеволожского района, общественная организация «Центр поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни». Поддержку мероприятию оказали коллектив «Букет мелодий» и участники литературно-музыкального объединения «Родник».

Владимир Шемшученко