Во Всеволожске отметили День зеленого яблока

Несколько десятков семей из Ленинградской области приняли участие в «яблочном» празднике, который прошел во Всеволожске.

Родители с детьми принимали участие в разных конкурсах, состязаниях и мастер-классах. Развлечений было много: кто-то учил рукоделию, кто-то внимательно слушал увлекательный урок по рисованию. Кульминацией праздника или, как говорят, «вишенкой на торте» занимательного фестиваля стало состязание хозяюшек на выпечку самого вкусного пирога. Организатором увлекательного и интересного мероприятия выступили всеволожское объединение «Смузи» и АНО «Семейно-молодежное сообщество».

Посетители так увлеченно уплетали вкусняшки, что работы некоторых конкурсантов были съедены еще до начала конкурса.

– Яблоня – самое популярное фруктовое дерево в мире и вполне заслуживает праздника в свою честь, – говорит руководитель АНО «Семейно-молодежное пространство» Алена Манькова. – На празднике можно не только попробовать разную выпечку, но узнать много нового о хорошо знакомом фрукте. А еще, благодаря таким мероприятиям, семьи из разных уголков Ленинградской области обмениваются контактами и получают удивительную возможность общения.

Центральным событием праздника оказался конкурс яблочных пирогов. Однако не все кулинарные шедевры дождались судейской комиссии.

– Получилось так, что угощение одной из наших семей закончилось еще на этапе регистрации участников: их яблочные оладушки разлетелись буквально за несколько минут, – рассказала руководитель местного формирования Татьяна Третьяк.

Дальше программа продолжилась только для кураторов клубов. В рамках семинара активные мамы и папы рассказали, чем их объединения живут сегодня, и договорились проводить подобные совместные мероприятия в будущем.

– Это приятная встреча единомышленников, с которыми мы уже давно знакомы, – поделилась Татьяна Ивановна. – Я была рада вновь пообщаться с ними, обсудить, кто что сделал в последнее время, а с чем возникают трудности. В процессе общения находится и решение каких-то вопросов.

Добавим, что прошедшее мероприятие состоялось в рамках социального проекта «По дороге с облаками», реализуемого при поддержке правительства Ленинградской области.

Ирэн Овсепян

Фото АНО «Семейно-молодежное сообщество»