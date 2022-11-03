Во Всеволожске ожили страницы истории

Музейно-библиотечный проект «Открой истории страницу…», задуманный и осуществлённый 10 лет назад отделом культуры администрации Всеволожского района и Всеволожской межпоселенческой библиотекой, стал значимой вехой в изучении истории нашего края.

За время его существования библиотекари, краеведы и участники литературно-музыкального объединения «Родник» уже побывали во многих мемориальных местах Ленинградской области, провели встречи с любителями истории и школьниками.

После двухлетнего перерыва, связанного со сложной эпидемиологической обстановкой, во Всеволожском центре культуры и досуга состоялась долгожданная встреча участников проекта.

– Сегодня мы обратимся к событиям, непосредственно связанным с нашим районом, памятуя о том, что нынешний год – Год культурного наследия народов России, а грядущий – Год шестидесятилетия Всеволожска, – обратилась к присутствующим директор Всеволожской межпоселенческой библиотеки Людмила Слепухина.

Программа встречи была весьма насыщенной.

Валерий Ферман представил свою книгу «Всеволожск: историко-географический справочник». Из его обстоятельного рассказа присутствующие узнали очень многое из того, что было скрыто за завесой времени.

Леонид Амирханов представил историко-краеведческую литературу издательства «Остров», в котором были изданы две части книги Валерия Фермана.

Большой интерес у присутствующих вызвала презентация книги краеведа Владимира Овсянникова «От Рахьи до Ладоги». Как он сам отметил в своём выступлении, «исторический, краеведческий материал порой сваливался на меня как снег на голову – то пригласят просмотреть фотоархив, до дадут «наводку» на интересующие меня материалы, поступившие в музей…». В итоге и появилась книга, представляющая большую ценность для пытливого читателя. При этом автор посетовал на то, что наши книготорговые сети с большой неохотой берут краеведческие книги, мотивируя это тем, что они не пользуются спросом.

Как всегда, был убедителен Дмитрий Силаев, представивший свой труд «На службе у России». По личному признанию, взяться за перо его побудила несправедливость по отношению ко Всеволожскому району: «Я – продукт первого послевоенного поколения и изучал историю района не по книгам. В моём посёлке Рахья ещё живы были партизаны, воевавшие во всеволожском партизанском отряде, а в деревнях Морье, Борисова Грива, Ваганово и на станции Ладожское озеро ещё работали те, кто воевал и трудился на Дороге жизни. Половина жителей посёлка Рахья добывала торф для блокадного Ленинграда. Я ползал по оплывшим траншеям у Дороги жизни, залезал в сбитый у 4-го посёлка «ястребок», плавал к ладожскому пирсу и, чего греха таить, искал на Ржевском полигоне неразорвавшиеся снаряды…».

Тема войны была отражена в докладе главного библиотекаря Романовской сельской библиотеки Любови Рогачёвой, которая выступила с презентацией книги «Военная ветеринарная служба Ленинградского фронта в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов», изданной Управлением ветеринарии Ленинградской области.

Она же познакомила собравшихся с книгой недавно ушедшего от нас поэта Людмилы Костиной «В саду моей души свирель поёт».

Хочется надеяться, что больше не будет перерывов в работе этого важного для людей музейно-библиотечного проекта, и мы все вместе откроем ещё не одну страницу истории нашего края.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО