Народный хор «Сертоловчанка» отметил 25-летие

Народный коллектив хор русской песни «Сертоловчанка», пользуется большой популярностью не только среди жителей города Сертолово. Он был создан в 1997 году и него есть свои почитатели в городах и поселениях Всеволожского района, всей Ленинградской области. Песни о Родине, русские народные и популярные песни разных лет легли в основу репертуара коллектива. И где бы ни выступал этот творческий коллектив, везде имеет большой успех.

С 2009 года хором руководит Аркадий Борисович Курчанов. Впервые судьба свела его с музыкой и хоровым пением в 1977 году, когда ещё в Польской Народной Республике он получил приглашение выступать с ансамблем песни и пляски Северной группы войск в качестве баяниста. Затем работал в Одессе, Германии, руководил хоровыми коллективами в Тарховке, Горелово, был участником ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа – одного из старейших творческих коллективов Российской армии.

Не так давно Аркадий Борисович успешно защитил квалификационную работу «Работа с хором и исполнение хоровой концертной программы», получив удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

– Я горжусь успехами нашего творческого коллектива, мы очень часто выезжаем с концертами, выступаем в разных городах, воинских частях, принимаем участие в различных фестивалях, – делится с нами руководитель ансамбля, отмечающего в этом году 25 летний юбилей.

С 2008 года хоровой коллектив «Сертоловчанка» работает при «Сертоловский культурно-спортивном центре «Спектр». Его директор и депутат городского совета депутатов Марина Степановна Матусевич совместно с руководителем и конценртмейстером Аркадием Борисовичем Курчановым и администратором Мариной Анатольевной Ерастовой уделяет большое внимание работе коллектива, его постоянному творческому развитию, популяризации его искусства среди потенциальных слушателей и почитателей.

В 2020 году распоряжением Комитета по культуре Ленинградской области хору было подтверждено звание «Народный».

Сегодня хоровой коллектив активно выступает на площадках МО Сертолово, Всеволожского района, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Коллектив постоянно повышает свой художественный уровень, ведет большую патриотическую и нравственную работу по популяризации русского народного песенного искусства через исполнительское мастерство, творческий поиск и обновление репертуара.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО