Всеволожский народный драматический театр открыл новый театральный сезон

24 сентября был показан спектакль «Танго любви» (по произведениям Эдуардо де Филиппо «Цилиндр» и Нила Саймона «Калифорнийская сюита»), а 29 октября состоялась постановка по роману Ф.М. Достоевского «Идиот», приуроченная к 200-летию со дня рождения писателя. Спектакль прошёл при аншлаге. Некоторым пришлось стоять, но никто не захотел покидать зал.

Театр отличает приверженность русской классике (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, А.П. Чехов, А.Н. Островский), но немало в репертуаре и пьес зарубежных драматургов (Дюрренматт, Мольер, Гибсон). Большим успехом у зрителей пользуется современная драматургия (В. Шукшин, В. Розов, Л. Разумовская, Л. Филатов, Д. Ворон, М. Варфоломеев, С. Лобозеров) в интерпретации режиссера Ирины Троицкой.

В репертуаре театра драмы, комедии, сказки. И каждый спектакль заканчивается бурными аплодисментами верных и преданных поклонников. Ведь не зря говорят, что театр жив, пока у него есть зрители.

Работа артистов в новом сезоне началась с репетиций спектакля по пьесам Н.В. Гоголя «Женитьба» и А.Н. Островского «Не всё коту масленица».

19 ноября состоится спектакль по произведениям А.С. Пушкина «Кружева любви», а 26 ноября народный театр выезжает в Кировский район на Областной театральный фестиваль со спектаклем «Граф Нулин». Пожелаем нашим любимым артистам удачного выступления!

Соб инф.