Во Всеволожске сохраняется курс на благоустройство

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский и глава города Всеволожска Станислав Богдевич проверили, как идут работы по благоустройству пешеходных дорожек и будущих мест для прогулок в микрорайоне Котово Поле.

Сбор стартовал с самого проблемного участка города на пересечении улиц Александровской и Межевой. Здесь уже несколько месяцев полным ходом идёт ремонт теплосетей. Дело сложное, но нужное. Народ недоволен работа идёт очень долго. Зато после ремонта тут будет весьма благоустроенная территория. Обещают красивый дизайн.

– Быстро тут никак не сделать, – говорит начальник управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района Александр Корнеев. – Да, жалобы поступают, общаемся с жителями, объясняем, что восстановление тепловых сетей города Всеволожска не прихоть, а насущная необходимость. К примеру, что будет, если в феврале прорвёт трубы? Народ останется без отопления. А благодаря ремонту такие моменты сведены к минимуму. Так уж получилось, что в ходе работ обнаружились скрытые недостатки, которые необходимо было устранить. Все это требовало дополнительного финансирования и сдвинуло сроки завершения. Понятно, что зимой полноценно восстановить и благоустроить все не получится. Окончательно поставить жирную точку в этом вопросе можно будет только весной будущего года.

– Основные работы, а это ремонт трубы диаметром 426 миллиметров, завершены, – говорит глава администрации Андрей Низовский. – Наш сторожил и градоначальник Станислав Богдевич авторитетно заявляет, что работы такого масштаба не проводились во Всеволожске аж с 1984 года. Теперь на этом участке проблем с теплоснабжением быть не должно предстоящие 25 лет. Что касается стройплощадки, то в процессе восстановления обнаружена ранее нигде не учтенная ливневая канализация и другие бесхозные системы. Но, как говорят, худа без добра не бывает. Проведены дополнительные работы, которые улучшат водоотведение от ближайших домов и лицея. Пешеходное движение по участку Межевой улицы будет открыто в ближайшее время. Что же касается автотранспорта, долгожданную дорогу машинам откроют только в будущем году. Зато здесь уложат новый асфальт, появятся удобные пешеходные дорожки.

Безусловно, за последние пять лет сделано много. Всеволожск благоустраивается и становится красивее. Это видно невооруженным глазом, достаточно пройтись по улицам. Появляются новые общественные территории и велодорожки. Но не станем всё покрывать лаком. Есть и болевые точки. Одна из них – непонятные торговые павильоны на пересечении улиц Ленинградской и Александровской. Ведь это – центральная точка города.

– Данный земельный участок, прозванный в народе на китайский лад «местным Шанхаем», находится в частной собственности, – комментирует непростую ситуацию Станислав Богдевич, который знает о проблемах города не понаслышке. Ежедневно он обходит Всеволожск вдоль и поперек. Делает 10 тысяч шагов. – То, что сегодня там сделали, на мой личный взгляд, немного неправильно. Возможно, надо было поработать с дизайном и придать павильонам красивый архитектурный облик.

– Данный вопрос уже набил оскомину, – присоединяется Андрей Низовский. – Недостатки надо устранить. На днях проблема обсуждалась в администрации. На первое место выдвинулось такое понятие, как облик города. Сейчас ждём встречи с предпринимателями, которые имеют отношение к данному строительству. Что касается сегодняшнего обхода, то хочу отметить, что главой Всеволожска была поставлена задача благоустроить общественные места, по которым передвигаются большие потоки людей в микрорайоне Котово Поле. Действительно, много сделано. Конечно, работа ещё осталась. Поэтому после осмотра обозначим план работы на следующий год. Средства есть, деньги в бюджет поступают, на обустройство деньги будут, поэтому вперёд смотрим с оптимизмом и не унываем.

Как признался Андрей Александрович, он любит гулять по Всеволожску.

– Самое любимое место – велодорожка, – отметил глава администрации. – За месяц-полтора прошёлся по ней раз пять. Идешь, смотришь, размышляешь. Вообще, хороший маршрут – пройтись от парка «Песчанка» до конца велодорожки. Кстати, скоро введут в эксплуатацию ФОК, который станет популярным местом посещения на этом участке пути.

Ещё одно место во Всеволожске, на который уже бизнес обращает внимание, – открытый муниципальный рынок на Межевой.

– Строительство закрытого базара требует инвестиций, – в унисон говорят Андрей Низовский и Станислав Богдевич. – А это значит, что аренда места станет стоить дороже. Сейчас квадратный метр площади рассчитывается по низкой стоимости. Готов ли сегодня малый и средний бизнес платить больше – открытый вопрос. Но обсудить этот момент мы можем. Пусть обращаются.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-служба ВМР