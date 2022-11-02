Во Всеволожске почтили память погибших в авиакатастрофе над Синаем

На Румболовской горе, у мемориала «Сад памяти», 31 октября состоялся траурный митинг. Вспоминали людей, погибших в катастрофе авиарейса 7К-9268, направлявшегося из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Трагедия произошла 31 октября 2015 года. Синайская катастрофа унесла жизни 224 человек, семеро из них были членами экипажа. Для жителей Всеволожского района боль потери является непроходящей, потому что в ней погибли и наши земляки.

Как и каждый год в этот трагический день, к родственникам погибших обратился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: «Я с болью в сердце всегда перед началом нашей встречи подхожу к фотографиям, смотрю на лица людей, которые после отдыха возвращались домой… К сожалению, мы живём во времена террора, но ни одна причина не может быть оправданием гибели мирных людей. Я благодарю вас за то, что вы сюда приходите. Пусть память о погибших будет вечной!».

На митинге выступили глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и представитель семей погибших Оксана Федорова, которые поблагодарили присутствующих за то, что они пришли к мемориалу разделить общее горе.

Память погибших почтили заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, глава администрации района Андрей Низовский, глава города Всеволожска Станислав Богдевич, председатель районного Женсовета Марианна Шевченко, представители депутатского корпуса района и города и другие официальные лица. Состоялась поминальная лития с перечислением фамилий и имён жертв террористического акта, которую отслужил настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев.

После минуты молчания в воздух взлетели голуби, символизирующие души погибших в синайской авиакатастрофе людей. Завершилась акция возложением цветов к мемориалу.

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина