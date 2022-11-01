Тхэквондисты Всеволожского района привезли из Москвы семь медалей

21 – 23 октября в Москве проходили VII Межрегиональный турнир и Всероссийские соревнования «Патриот». В них участвовало около 1300 спортсменов из 38 регионов России. Ленинградскую область представляли спортсмены из Всеволожского района.

Воспитанники Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва и тренеров Пирюткова С.А., Лима Д.Д., Дрямовой М.М. и Перепеч М.В. показали достойную подготовку и завоевали семь медалей разного достоинства. Полина Дзарагазова в возрастной категории 17 лет и старше стала «золотым» призером. Чемпионских титулов также удостоились Арина Чернопятова и Андрей Городинский (возрастная группа 12 – 14 лет). Бронзовые награды получили Александра Нестерова (юниорки 15 – 17 лет), Алёна Кривицкая (возрастная группа 12 – 14 лет), Владимир Винников и Артем Зуев (младшие юноши 10 – 11лет).

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района