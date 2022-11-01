Кузьмоловских и киришских школьников соединил телемост

29 октября мы чтим память жителей деревень Ленинградской области, сожжённых немецко-фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта «Расскажи мне о войне!» учащиеся Киришской школы рассказали кузьмоловским школьникам о трагических страницах истории их поселения.

Патриотический проект Кузьмоловского Дома культуры «Телемост. Расскажи мне о войне!» ориентирован на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне с помощью современных технологий. Молодые участники общаются с ветеранами, историками и сверстниками из разных населенных пунктов с помощью дистанционной связи.

Телемост начался с торжественно-траурного митинга у памятника Сожжённым Деревням в г. Кириши, в котором приняли участие школьники, представители администрации поселения и специалисты поисковых отрядов.

Глава Киришского городского поселения Константин Алексеевич Тимофеев выступил с напутствием к молодым участникам и подчеркнул, насколько важно изучать и помнить историю родной земли. В память о деревнях, подвергшихся натиску немецко-фашистских оккупантов, прозвучал колокол.

После завершения трансляции митинга студии вновь установили связь. Кузьмоловчанам показали фильм, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – «Кириши – город воинской доблести». Учащиеся Кузьмоловской школы задали вопросы о героях из г. Кириши, их дальнейшей судьбе и о памятниках, в которых скульпторы и архитекторы запечатлели историю 1941 – 1945 гг. На них ответили сотрудники Киришского историко-краеведческого музея и другие приглашенные специалисты. Так, присутствующие узнали о подвигах Героя Советского Союза С.Н. Ульянова, чьё имя носит Киришская средняя школа № 1, и историю монумента, у которого проходила церемония возложения цветов.

В финале встречи наша сторона выразила признательность киришанам за возможность расширить знания о Великой Отечественной войне и приобщиться к истории города Кириши.

Дарья ГЕРЦЕВА, пресс-секретарь Кузьмоловского ДК