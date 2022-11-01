Колокол памяти вновь прозвучал в Ковалёвском лесу

На четвёртом километре Дороги жизни есть лесная дорожка, которую называют «Тропой скорби», потому что ведёт она к старому пороховому складу, где содержались перед расстрелом жертвы «красного террора». В Ковалевском лесу с 1918 – 1921 год проводились массовые расстрелы по приговорам ПетроЧК. «Русской Голгофой» пророчески назвал это место поэт Максимилиан Волошин в стихотворении «На дне преисподней» (1922 г.), посвящённом памяти Александра Блока и Николая Гумилёва.

Каждый год в Ковалёвском лесу в День памяти жертв политических репрессий проходят траурные мероприятия. 31 октября в рамках Всероссийской акции «Колокол памяти» здесь побывали и выступили на траурном митинге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов.

В мероприятии приняли участие руководители района и города. Почтить память жертв большевистского террора собрались представители депутатского корпуса и общественность.

Состоялась панихида. После минуты молчания к мемориалу были возложены живые цветы и траурные венки.

На территории порохового склада в ближайшем будущем появится «Музей под открытым небом – Ковалевский лес». Губернатору 47-го региона представили макет будущей скульптурной композиции «Свеча памяти».

Соб. инф.

Фото Александра Ольховского