В поселке имени Морозова прошел турнир памяти Героя России Валерия Стовбы

В физкультурно-оздоровительном комплексе пос. им. Морозова 29 – 30 октября состоялся IV Межрегиональный фестиваль боевых искусств и восточного боевого единоборства кобудо, посвященный памяти Героя России Валерия Стовбы.

Традиционно организаторами соревнований выступили администрация Всеволожского района и Федерация кобудо Ленинградской области (Клуб боевых искусств «Сатори», г. Всеволожск).

Собравшихся спортсменов поприветствовали главный судья соревнований (судья первой категории), мастер спорта России Андрей Кулаковский и президент Федерации восточных боевых единоборств кобудо Ленинградской области, мастер 2 дан кобудо Вячеслав Юрочкин. Вместе с наградами победители получили красочные буклеты с историей подвига Валерия Стовбы. Соревнования прошли без травм, успешно и на высоком организационном уровне.

Для вовлечения молодёжи в массовый спорт в рамках фестиваля были проведены турниры не только по официальным категориям спорта Восточные боевые единоборства кобудо, но и по борьбе в ограниченном пространстве, самообороне, карате-джитсу. Было проведено более 400 стартов, где спортсмены и ветераны спорта могли соревноваться в нескольких направлениях боевых искусств. В турнире приняли участие команды из Выборгского, Тосненского, Тихвинского, Всеволожского, Ломоносовского районов Ленинградской области, а также спортсмены и почетные гости из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области.

Напомним, Валерий Станиславович Стовба родился в 1966 году в Казахстане. В Рахью его семья переехала в 1980 году. С 1983 по 1986 год Валерий обучался в Кировском авиационно-техническом училище в Вятке. 29 сентября 1996 года ценой своей жизни капитан Стовба выполнил боевое задание по уничтожению бандформирования на границе Таджикистана с Афганистаном. В поселке Рахья ему установлен памятник. 14 декабря 1996 года Указом Президента Российской Федерации всем четырем членам экипажа вертолета было присвоено звание Героя России. Капитанам Игорю Будаю и Валерию Стовбе – посмертно.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО