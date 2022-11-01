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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти стартовал призыв на срочную службу

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Сегодня, 1 ноября, в Ленинградской области стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу. Призвать планируется 120 тысяч солдат-срочников в возрасте от 18 до 27 лет.

По информации Генштаба Вооруженных сил России срочников не отправят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в зону специальной военной операции.

Напомним, что обычно осенний призыв стартует в октябре, однако в этом году призывная кампания была перенесена на месяц вперед в связи с проведением частичной мобилизации. Завершится осенний призыв 31 декабря.

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