О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Агалатово состоялся детский фестиваль «Дружба народов»

0 Комментариев

26 октября в актовом зале Агалатовского центра образования состоялся фестиваль дружбы народов, посвящённый Дню народного единства. Ученики 1–11 классов, воспитанники школы-театра «Мэри-Поппинс» на сцене исполнили песни, танцы, стихи разных народов России и стран мира.

Зрители могли познакомиться с особенностями национальных культур народов, населяющих государство Российское, Удмуртии, Коми, Татарстана, Еврейской АО, народов бывших республик Советского Союза – Белоруссии, Армении, Грузии, Узбекистана.

Директор МОБУ СОШ «Агалатовский центр образования» Светлана Сергиенко поблагодарила всех участников фестиваля «Дружба народов» и вручила памятные дипломы.

Светлана КУЦОКОНЬ
Фото автора

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Бобровка – ты чья?
  2. Тренер по «подвохам»
  3. Современный директор школы должен быть демократом
  4. Надеемся, что будет школа имени Боброва…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code