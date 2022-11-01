В Агалатово состоялся детский фестиваль «Дружба народов»

26 октября в актовом зале Агалатовского центра образования состоялся фестиваль дружбы народов, посвящённый Дню народного единства. Ученики 1–11 классов, воспитанники школы-театра «Мэри-Поппинс» на сцене исполнили песни, танцы, стихи разных народов России и стран мира.

Зрители могли познакомиться с особенностями национальных культур народов, населяющих государство Российское, Удмуртии, Коми, Татарстана, Еврейской АО, народов бывших республик Советского Союза – Белоруссии, Армении, Грузии, Узбекистана.

Директор МОБУ СОШ «Агалатовский центр образования» Светлана Сергиенко поблагодарила всех участников фестиваля «Дружба народов» и вручила памятные дипломы.

Светлана КУЦОКОНЬ

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