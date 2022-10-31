На месте свалки в Разметелево появится база спасателей

Участок под будущий региональный учебно-тренировочный центр очистили от мусора эконадзор, экомилиция и спасатели.

В общей сложности с участка, на котором в ближайшие годы планируют построить учебно-методический центр с тренировочным полигоном, вывезли 860 кубометров строительных отходов. Территорию еще до передачи в пользование областным пожарным и спасателям часто использовали для несанкционированных свалок.

В июне 2022 года будущее место обучения и тренировки спасателей и пожарных посетил вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин. По его распоряжению проезды, которыми пользовались нарушители для провоза и сброса строительных отходов, Аварийно-спасательная служба региона перекрыла искусственными препятствиями.

По материалам пресс-службы областного правительства