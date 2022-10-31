В Мурино благоустроен путь до метро

Деревья, мощеные тропинки и лавочки для отдыха появились на улице Шувалова в Мурино по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Новая зона благоустройства — это мощеные дорожки, скамейки и малые архитектурные формы. Особое внимание уделили озеленению: высажены крупномеры и кустарники. Теперь это не просто удобный пеший транзит до метро, а полноценное общественное пространство, которое помогает отвлечься от доминирующей в городе многоэтажной застройки», — подчеркнул зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Всего в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году благоустроено 72 общественных территории: это парки и бульвары, аллеи и площади, скверы и набережные.

По материалам пресс-службы областного правительства