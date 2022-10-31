В Ленобласти прошли учения ветеринарной службы быстрого реагирования

Из-за обострения эпизоотической обстановки по ряду инфекционных болезней животных в России и угрозой их распространения на территории Ленинградской области состоялся экстренный сбор мобильного отряда госветслужбы. Специалисты отрабатывали режим взаимодействия при локализации и ликвидации условных очагов инфекционных болезней животных.

Как сообщает пресс-служба областного управления ветеринарии, в рамках сбора мобильного отряда состоялся строевой смотр, проверка экипировки и готовности, а также демонстрация работы специальной техники и дезинфекционного оборудования. В этом году специалисты задействовали авиацию и военнослужащих, оснащённых установкой АРС-14.

Почетными гостями мероприятия стали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и зампред АПК Олег Малащенко.

«Учения нашей ветеринарной службы при возникновении ЧС не случайны: вы знаете, что наши соседние регионы находятся в сложной эпизоотической ситуации, связанной с распространением инфекционных заболеваний, включая африканскую чуму свиней. Наша задача – не допустить распространения заболевания в Ленинградской области. Тем более, что у нас активно развивается животноводство: крупнорогатый скот и свиноводство», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Отметим, что Ленобласть сегодня один из немногих регионов, полностью свободных от эпидемиологических заболеваний животных.

Фото пресс-службы областного управления ветеринарии