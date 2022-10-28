Футболистки из Лесколово стали чемпионками Всероссийских соревнований

С 10 по 14 октября в столице Татарстана проходил финал IV Всероссийского Фестиваля детского дворового футбола 6х6. Турнир проводится в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия».

В соревнованиях участвовали 22 команды девушек и 42 команды юношей из 45 регионов России. Команду Ленинградской области представляли воспитанницы тренера Екатерины Спешиловой из МОУ «Лесколовский Центр образования» Всеволожского района. В финальных играх борьба развернулась между командами из Севастополя, Ульяновска, Твери, Республики Мари Эл, Пермского края и Всеволожского района Ленинградской области.

Уступив в первом матче футболисткам Севастополя, наши спортсменки сумели собраться и обыграть остальных соперников. Счастливая случайность снова свела их с севастопольцами, но на этот раз воспитанницы Екатерины Спешиловой, сыграв в основное время вничью, сумели добиться победы по пенальти. А уже в финале смогли «вырвать» кубок чемпионата у футболисток Пермского края. Закончив игру со счетом 1:0, наши девушками вернулись домой с золотыми медалями.

28 октября команду юных футболисток поздравил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. Он отметил значимость этой победы для нашего района, вручил спортсменкам и тренерам ценные подарки и пообещал всестороннюю поддержку школьной команде из Лесолово.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА