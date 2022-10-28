От «Москвича» до «Волги»

День автомобилиста задумывался как профессиональный праздник работников, причастных к транспорту и его обслуживанию, ещё в СССР. В 1976 году он получил официальный статус. Прошло сорок шесть лет. За эти годы несколько раз поменялось название праздника – круг причастных к нему то сужался, то расширялся, добавлялись дорожные и ремонтные службы, городской и общественный транспорт. Неизменными в названии оставались слова: «День автомобилиста», а также дата профессионального праздника – последнее воскресенье октября.

Со временем праздник стал поистине народным, его отмечают все, кто считает себя водителем. Само собой, это праздник профессиональных водителей, управляющих грузовиками, автобусами, трамваями и троллейбусами, такси и огромными фурами. И в этот же день поздравляют всех, кто занимается сервисным обслуживанием транспортных средств и их производством, – автослесарей и механиков, инженеров-конструкторов, создающих новые модели, и простых шиномонтажников.

Это праздник огромной армии людей, для которых дорога и автомобиль – не только работа, но и образ жизни, её проза и романтика.

И сегодняшний наш рассказ о человеке, который за свою немалую жизнь преодолел тысячи километров за рулем большегрузного автомобиля, поработал и на «скорой», и много кем ещё, но все эти профессии были связаны с автомобилем и дорогой, включая его последнее увлечение: восстановление старых, изношенных до состояния металлолома ретроавтомобилей. И этот опыт завершился успехом. Мы побывали в поселке имени Морозова, где живет с рождения, где его все знают, местный «самоделкин» по фамилии Сергеев и по имени Сергей.

Яркий огонёк его души

Отчество у него только необычное – Венедиктович. Отец, Венедикт Александрович, 1926 года рождения, успел не только на Великую Отечественную, но ещё шесть лет после победы служил в Эстонии. Шофер до мозга костей, всю жизнь за баранкой. Интересный факт: его будущая жена, Евдокия, в 15 лет в военное лихолетье встала к токарному станку и даже после войны с профессией токаря не рассталась. Работала она в железнодорожном депо.

Ещё более интересный факт из истории семьи Сергеевых: пройдет 20 с лишним лет, и сын Венедикта и Евдокии – Сергей Сергеев – по призыву попадет в ту же самую дивизию, и тоже в Эстонии, где служил его отец. И тоже – всю службу за баранкой. Два года возил командира полка.

– У меня других вариантов не было, – полушутя-полусерьезно говорит Сергеев, – как только баранку крутить. До того мне нравилось это дело, что я с уроков сбегал, чтобы где-нибудь с кем-нибудь погонять на автомобиле или мотоцикле. От отца, конечно, ремня получал, но ничего поделать с собой не мог. Отец же сам меня лет в семь впервые посадил за руль – дескать, мужчина должен уметь водить машину. И я лет в 14 уже так гонял по поселку, что за глаза меня Шумахером называли.

Закончилось это, увы, плохо. В седьмом классе гонщика из обычной средней школы отчислили за неуспеваемость. Этого факта своей биографии он и не скрывает, как и то, что «баклуши не бил, на улице не пропадал», а устроился в автомастерские слесарем. А тут у парня как раз всё получалось как надо. Есть люди, у которых талант – в их собственных умелых руках. И к 16 годам Сергей Сергеев мог уже и двигатель перебрать, не говоря уж о такой чепухе, как замена масла или колеса. А там и за ум взялся по учебе, и окончил, как положено, 11 классов в вечерней школе.

А отслужив в советской армии, опять сел за руль. Только большегрузного автомобиля. Не машина, а дом. Всё своё возил с собой, как и все дальнобойщики. Точно как в известной песне из сериала про дальнобойщиков: «Посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонёк моей души». И так мчался огонек его души по дорогам России целых 28 лет. По молодости исколесил полстраны, перевозя разнообразные нужные людям грузы, в последнее время круг сузился: Москва – Санкт-Петербург, Финляндия.

– Я до сих пор скучаю по этой работе, – признается Сергей Венедиктович, – снится мне эта бесконечная моя дорога.

– За что люблю? Сам себе принадлежишь, всё зависит только от тебя: как доедешь, как приедешь. И слова о братстве дальнобойщиков – не пустой звук. В моё время, во всяком случае. Всегда помогут, если поломаешься или ещё какая проблема. Все дальнобои очень многое умели сами делать по ремонту. Сейчас встанут и будут ждать аварийку, тех-

обслуживание. А мы – вперед, только вперед. Я все знал про свою машину, для меня она была как живой организм. Не верите? А у этой якобы «железки» тоже есть душа, и если вы с ней одно целое, она тебя не подведёт.

Дорогу осилит идущий

А ещё лучше преодолевать расстояния на автомобиле. Это глубокое убеждение не только тех, кто сам за рулем, но и «безлошадных пассажиров». С любимой работой Сергею Сергееву, профессиональному дальнобойщику, «шоферу от Бога», как называют его друзья, пришлось расстаться по стечению целого ряда обстоятельств. Тяжело заболела мама, следом отец. И конечно, сыну надо было быть поближе к родителям. Пересел за руль «скорой», и часть труда водителя, безусловно, есть в скорой помощи больным людям.

– Я везде работал с душой, – говорит Сергеев, – без этого в нашей профессии нельзя. И когда перешёл дизелистом на завод, тоже никого не подвел, все всегда были довольны моей работой.

Но самая интересная и увлекательная часть сценария жизни шофера Сергея Сергеева началась, когда он впервые увидел старенький «Москвич» в объявлении «Ленфильма». «Москвич» был выставлен на продажу.

И необъяснимо это, наверное, с точки зрения какого-то очень прагматичного человека, но, увидев этот ободранный остов, почти Левиафана, Сергеев почему-то затосковал.

– Жалко стало! – простыми словами объясняет он свое тогдашнее состояние. – Как с человеком – приезжали мы на «скорой» спасать чью-то жизнь и часто спасали. А тут – ведь тоже жизнь. Жизнь и судьба замечательной машины, первенца нашего автомобилестроения. Ну, не первенца, но это молодость, детство моё даже – «Москвич 407». Красавец! К тому же это был экспортный вариант машины, его какой-то дедушка выкупил у американца и привез в Питер. Уже потом машину продали для съемок на «Ленфильм». Я его своим ходом пригнал к нам в Морозовку и, когда детально и подробно под микроскопом рассмотрел, еще раз сильно затосковал. Там не было ничего живого! К тому же, как выяснилось, машина оказалась «утопленницей», в океане, что ли, её утопили.

Позвал наш Самоделкин, сам немало умеющий, опытного кузовщика, потому что кузов «москвичонка» оставлял желать лучшего. Кузовщик, ещё молодой, но очень грамотный в профессии парень, осмотрел автомобиль и произнес слова, которые так не хотел услышать Сергеев: «Выбрось ты его, Серый! Куча металлолома, а не машина. Не восстановить кузов, нет, я не берусь».

Но Сергеев диагноз не принял. Сам он себе тоже ставит диагноз: «Я – упертый! Если что задумаю, в лепешку разобьюсь, но сделаю. Через невозможное». Не занимался сварочными работами, а научился. Пришлось всё переделывать – днище, лонжероны, внутренние пороги, заднюю часть три раза переваривал, потому что с первого не получилось. Чертежей не было никаких. Всё на глазок, всё по интуиции. И в итоге – победил. Шесть лет я жил в гараже. Моя Ольга Владимировна и это выдержала (Ольга – жена Сергея Венедиктовича). И когда мы с ней в этом году на 9 мая поехали на фестиваль ретромашин в Кронштадт, многие останавливались, чтобы взглянуть поближе на нашего «москвичонка». А гаишники, то есть постовые, честь отдают, а иногда большой палец показывают. Мол, здорово, мужик!

Ретроавтомобиль – это эксклюзив

Взглянули поближе и мы с нашим фотокорреспондентом на чудо XX века. Возраст у автомобиля, должны сказать, солидный, 62 года. Но он моложе своего спасителя, давшего, по сути дела, вторую жизнь старому автомобилю.

Честно говоря, не могли мы сдержать восторга при виде этого чуда, решенного в двух цветах: сливки и шоколад. Трехспицевый руль, хромированные бамперы и передние фары, интегрированные в крылья, салон выполнен тоже в цветах беж и шоколад, простеган умелыми женскими руками.

Спустя 60 – 70 лет такие машины – уже раритет. Их можно увидеть только в частной коллекции и на выставках ретроавтомобилей, которые, кстати, в Санкт-Петербурге проводятся регулярно.

За эти три-четыре десятилетия образовалось тоже особое братство любителей старинных автомобилей. Эти водители самореализуются в своих гаражах и ремонтных мастерских, и, не побоюсь такого слова, – на свалках всякого ненужного железа. И это увлечение – больше, чем увлечение. Это в некотором смысле ностальгия, желание вернуть себе детство. Игрушки для взрослых мальчиков. Дорогие игрушки.

Сейчас в гараже Сергеева расположился остов «Волги» Горьковского автозавода, тоже элегантного возраста – 60 лет.

– Но она в лучшем состоянии, – диагностирует Сергеев состояние «больной», – она была гаражная, идеально сохранилась, но я хочу дать старушке вторую молодость. Пусть будет красивой. Надеюсь, моей жизни и мастерства на это хватит.

Как говорится, дай Бог, Мастер! И здоровья, и сил, и терпения. И с праздником в вашем лице всех, кто любит автомобиль и дорогу. Дорога на самом деле меняет нас. Дорога обещает остановку, новые впечатления и встречу в пути. Дорога бесконечна, но она имеет пункт назначения, конечную точку, куда человек стремится всегда, куда бы его не забрасывала судьба. И этот конечный пункт называется просто: родной дом.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА