Осквернивший мемориал «Разорванное кольцо» нацистскими символами вандал задержан и пойдет под суд

В середине октября неизвестный вандал осквернил мемориал «Разорванное кольцо» на Дороге жизни. Запрещенные в России нацистские символы на элементах мемориала обнаружили совершавшие обход охранники. Кощунственные надписи удалили, но следующей ночью они появились вновь.

Происшествие обсуждалось на межведомственных оперативных совещаниях с руководителем управления СК Ленобласти Сергеем Сазиным, руководством Центра «Э» полицейского главка, следователями из Всеволожского района и криминалистами.

Поиски вандала увенчались успехом – подозреваемый в преступлении задержан и уже дал показания. Читатели гадали – кто же этот отморозок? Безмозглый подросток? «Нацик» с отбитыми мозгами? Сумасшедший? Но все оказалось прозаичнее.

Задержанный по подозрению в совершении преступления – 27-летний житель Северной столицы Александр Кудряшов. В свое время он окончил Санкт-Петербургский университет и до недавнего времени работал инженером в одной из успешных компаний. Сразу после объявления частичной мобилизации Кудряшов уволился и переехал из своей городской квартиры в дом матери, находящийся в окрестностях Всеволожска. Следователям он пояснил, что боялся отправки в зону СВО.

Привыкший к веселой жизни в мегаполисе, парень быстро заскучал в деревенской глуши. Единственными доступными развлечениями для него стали интернет и алкоголь. Из всего многообразия ресурсов Всемирной паутины Кудряшов отдавал предпочтение украинским порталам, вещающим для русскоязычной аудитории.

Надо сказать, что оперативники не удивились такому предпочтению уклониста – выяснилось, что он неоднократно попадал в поле зрения соответствующих служб как участник митингов в поддержку Навального и адепт его сомнительных идей. Правда, после 24 февраля Кудряшов перестал ходить на все эти сборища, опасаясь, что его «отведут в военкомат».

Ушедший в подполье борцун начал «шатать рижым» за несколько дней до главной акции. Объектом своей борьбы он выбрал соседский забор, который исписал матерными словами и антироссийскими лозунгами на украинском языке, щедро украсив все это изображениями трезубца. Объект был выбран не случайно – хозяин участка повесил на своем доме российский флаг, от одного вида которого у навальниста случались корчи.

К слову, сосед не стал жаловаться правоохранительным органам – он просто закрасил похабщину и нанес поверх большую букву Z – как предупреждение. Кудряшов понял, что с таким человеком лучше не связываться. Однако кипящий от алкоголя разум, подогретый интернет-пропагандой, требовал действий, и «акционист» решил, что памятник героическим защитникам Ленинграда и жертвам блокады вполне подходит для его великой борьбы с системой.

И вот, в ночь на 15 октября, изрядно выпив и вооружившись краской и фломастерами, вандал отправился к мемориалу, где и проявил свою подлую и мелкую сущность, исписав нацистскими символами километровый столб и бетонный шар. Акцию он повторил следующей ночью, изгадив постамент зенитки. Обо всем этом он подробно сообщил, а потом и письменно изложил оперативникам Центра «Э», которые, собственно, его и поймали 24 октября.

Мотивом своих хаотичных действий Кудряшов назвал несогласие с проводимой частичной мобилизацией, однако пояснить их логику не смог. Следственным комитетом Ленобласти возбуждено уголовное дело по второй части статьи 243.4 УК («Повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества»).

Лада КРЫМОВА