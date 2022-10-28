Мультицентр подготовил программы переобучения для ветеранов спецоперации

У военнослужащих, получивших инвалидность в ходе СВО, будет возможность пройти профессиональную реабилитацию на базе Мультицентра 47-го региона.

Мультицентр социальной и трудовой интеграции, находящийся во Всеволожске, подготовил спецпрограммы для профессиональной подготовки, переподготовки, освоения новых профессий ветеранами специальной военной операции, которые получили увечья, контузии и заболевания.

Эти программы помогут людям с полученными травмами получить возможность переобучения. Они включают в себя специальные методы обучения, компенсации, коррекции, а также предоставление медицинских и психологических услуг, трудоустройства и другое.

Фото Всеволожского мультицентра