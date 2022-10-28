В Углово открыли мемориал в честь лётчиков-истребителей

В День создания армейской авиации, 28 октября, в местечке Углово Романовского сельского поселения Всеволожского района состоялось торжественное открытие мемориала в честь наших земляков – лётчиков-истребителей, героически погибших, защищая воздушный коридор, поддерживающий жизнь блокадного Ленинграда.

Напомним читателям, что в 2017 году при проведении поисковых работ на территории поселения выявлено старое воинское захоронение – кладбище лётчиков и обслуживающего персонала авиагарнизона «Углово». Мемориальные сооружения захоронения были утрачены в течении послевоенного периода.

Руководители Романовского сельского поселения, представители Комитета по молодёжной политике Ленинградской области, администрация Всеволожского района, военного комиссариата и Фонда «Помним, гордимся, чтим» приложили максимум усилий для того, чтобы воинское захоронение было благоустроено.

В мероприятии приняли участие глава Романовского сельского поселения Сергей Беляков, консультант отдела увековечивания памяти погибших при защите Отечества Герман Сакс, ветеран Великой Отечественной войны, подполковник в отставке, председатель Совета ветеранов истребительной авиации города Санкт-Петербурга Виктор Судаков, подполковник запаса, заместитель председателя Совета ветеранов шестой отдельной армии противовоздушной обороны Николай Донской и другие официальные лица.

Торжественность события подчёркивал почётный караул военнослужащих гвардейского зенитного ракетного Речицко-Бранденбургского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова II степени полка и участников военно-исторического клуба «Рейд» из Санкт-Петербурга.

После минуты молчания и воинского салюта поминальную литию на месте захоронения героев отслужил настоятель храма Святого Благоверного князя Александра Невского в п. Романовка иерей Михаил Дорожкин.

Владимир Шемшученко

Фото Александра Ольховского