Во Всеволожском районе продолжится благоустройство

Более 100 общественных территорий, отобранных жителями Ленинградской области, будут благоустроены в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор Александр Дрозденко подписал постановление о распределении средств муниципальным образованиям по госпрограмме «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». Будут благоустроены парки и скверы, бульвары и аллеи, набережные и площади, многофункциональные спортивные и детские пространства.

Общая сумма предусмотренных в бюджете средств на благоустройство общественных пространств в Ленинградской области в 2023 году – более 1,1 млрд рублей: 367 млн рублей выделяется из федерального бюджета, 802 млн рублей – из регионального. В 2022 году в Ленинградской области по этой программе благоустраивается 77 общественных пространств, практически везде работы уже завершены.

Во Всеволожском районе будут благоустроены следующие объекты:

Агалатовское сельское поселение – Парк Авиаторов (3 этап);

Город Всеволожск – общественная территория «Нижний парк», ограниченная Колтушским шоссе и д. 21 корп. 3 ул. Ленинградская в г. Всеволожске (1 этап);

Дубровское городское поселение – территория между ул. Зощенко и р. Нева, п. Пески (2 этап);

Заневское городское поселение – сквер «Уголок Кудрово» в г. Кудрово, а также сквер «Семейный» в г. п. Янино-1;

Куйвозовское сельское поселение – парк «Александровский» д. Куйвози;

Муринское городское поселение – улица Графская (2 этап);

Новодевяткинское сельское поселение – «Территория, прилегающая к водоему» д. Новое Девяткино;

Рахьинское городское поселение – общественная территория возле здания МКУ «Рахьинский Дом Культуры» г. п. Рахья, Октябрьское шоссе д. 3/2;

Романовское сельское поселение – сквер от Дороги Жизни до МКД № 16, 18;

Юкковское сельское поселение – общественная территория «Спортивная зона «МолодежКа» д. Лупполово.