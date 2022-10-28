Во Всеволожской детской школе искусств прошла творческая встреча

В концертном зале Детской школы искусств г. Всеволожска 21 октября состоялась творческая встреча с преподавателями и студентами Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

Прозвучали фортепианные и вокальные произведения русских и зарубежных композиторов в исполнении студентов и преподавателей колледжа. Свои таланты показали также и обучающиеся школы искусств: Романова Агния (вокал, преподаватель Красовская Е.О.) и Суворова Василиса (фортепиано, преподаватель Обежисвет И.А.).

Громкими аплодисментами пришедшие на этот музыкальный праздник встречали и провожали юных музыкантов и зрелых мастеров. В завершение программы директор школы, заслуженный работник культуры РФ Беганская Л.А. поблагодарила исполнителей за профессионализм, а зрителей за тёплый прием, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество Детской школы искусств с Ленинградским областным колледжем культуры и искусства.

Владимир Шемшученко