В Сертолово поздравили с профессиональным праздником воинов-связистов

Поздравление связистов с их профессиональным праздником и 103-й годовщиной со дня образования войск связи состоялось 20 октября в одной из воинских частей, дислоцирующихся в окрестностях города Сертолово.

Сказать добрые слова в адрес военнослужащих, вручить им ценные подарки и грамоты от имени совета депутатов и администрации муниципального образования Сертолово приехала депутат совета депутатов города, директор Культурно-спортивного центра «Спектр» Марина Матусевич.

Марина Степановна отметила важность работы подразделений связистов, мужественность и силу наших военных, пожелала всем доброго здоровья, профессионального роста. Она поблагодарила командование воинской части за помощь в организации выставки техники связи, которая проходит в Сертолово уже 3 года и пользуется неизменной популярностью у горожан.

Затем состоялся концерт, в ходе которого перед воинами-связистами выступили сертоловские артисты, а также приглашённые гости из Санкт-Петербурга. Своим музыкальным творчеством присутствующих в зале порадовали вокально-инструментальный ансамбль части под названием «Связисты» и ведущая концерта Татьяна Сапельник.

Справка. День военного связиста в Российской армии отмечается ежегодно. Дата приурочена ко Дню образования специальных войск связи 20 октября 1990 года. Военная связь является неотъемлемой составной частью управления Вооруженными силами, его материальной основой, а войска связи предназначены для установления взаимодействия между подразделениями и частями различных родов и видов армии. В своём развитии военная связь прошла большой и сложный путь, неразрывно связанный с историей создания всех Вооруженных сил, изменением форм и способов их применения, совершенствованием военного искусства.