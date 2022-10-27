«Тест-С.-Петербург»: кому и чем будет полезна компания

«Тест-С.-Петербург» – ведущая российская сертификационная и экспертная компания. Она поможет организациям, которым необходима сертификация систем менеджмента, продукции, услуг. Компания Тест СПб представлена на рынке уже более 30 лет, она имеет аккредитацию в отечественных и международных системах сертификации.

Сейчас в штате компании работают 60 экспертов, специализирующихся на узких сферах. К услугам «Тест-С.-Петербург» могут прибегнуть производители, выводящие на рынок новые продукты, предприятия, оказывающие услуги населению или юридическим лицам.

Государство осуществляет контроль качества товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынке. Для этого разработаны различные стандарты, нормы, технические условия, обеспечивающие безопасность и функциональность продуктов. И если для торговли внутри страны ограничения, связанные с сертификацией, касаются ряда товаров, то при выходе на международный уровень их становится больше. Ведь нужно учитывать требования к продукции как в отношении отечественных стандартов, так и в отношении норм, принятых на межгосударственном уровне.

Примером может служить Таможенный союз, в нем были разработаны и оптимизированы стандарты и ТУ, которые в равной степени действительны во всех странах-участницах ТС – Беларуси, Казахстане, Армении, России и Киргизии. При расширении компании и открытии филиалов в соседних государствах потребуется пройти соответствующие тесты и исследования, после чего будут выданы соответствующие сертификаты.

Обратите внимание, что все товары разделены на 2 категории – подлежащие обязательной сертификации и не подлежащие ей. В первом случае производитель после сертификации получает право легально продавать свои товары, во втором – сертификация дает ему преимущества перед конкурентами, на рынке его репутация выше, лояльность к продукции больше.

Выдать нужный сертификат может только аккредитованный орган. Кроме того, он должен быть внесен в национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного Союза. Понятно, что сертификация проходит в несколько этапов и может состоять из нескольких частей. Так, вначале тщательно изучаются документы, характеризующие товар и компании. После этого эксперт обязательно знакомится с производством и проверяет, соответствует ли настоящее положение дел тому, что написано в документах. Отдельным этапом идут лабораторные исследования партии или серии товаров.

На сайте Test-Spb.ru – https://test-spb.ru/uslugi/podtverzhdenie-sootvetstviya/sertifikat-sootvetstviya-tr-ts/ – вы можете подробнее узнать о сертификации услуг, товаров или систем менеджмента.

Кирилл Игнатов

На правах рекламы