В Ленобласти сократят траты на украшения к Новому году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил муниципалитетам сократить статьи расходов на новогодние украшения городов и поселений. Освободившиеся средства направят на поддержку мобилизованным и их семьям.

Как сообщили в пресс-службе губернатора и областного правительства, ревизию средств было решено провести в связи со сложной общественно-политической ситуацией. Также Александр Дрозденко поручил пересмотреть расходы бюджета региона на 2023 год, касающиеся трат на торжества и праздники.

Ранее в регионе было решено отменить массовые развлекательные мероприятия, включая новогодние корпоративы. Исключения составили елки для детей и внутришкольные праздники.