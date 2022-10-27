Всеволожский район посетил Герой России Вячеслав Сивко

26 октября во Всеволожский район для встречи с молодёжью приехал Герой Российской Федерации, уроженец Ленинградской области Вячеслав Сивко. Знакомство с городом Вячеслав Владимирович начал с посещения Парка воинской славы, открытого в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, где ответил на вопросы нашего корреспондента.

– Вячеслав Владимирович, что вы чувствуете, находясь в этом месте?

– Я, как ваш земляк и почётный гражданин Гатчины, здесь, у памятника «Никто не забыт, ничто не забыто», радуюсь тому, что во Всеволожске с такой любовью относятся к памяти о Великой Отечественной войне. Я буду говорить об этом с молодёжью, о значении нашего великого наследия, о людях, о ныне живущих защитниках Родины, достойных высшей степени отличия.

– Сейчас, когда идёт на территории Украины Специальная военная операция, вы наверняка затронете и эту больную для нашего народа тему…

– Я неоднократно бывал в Луганской Народной Республике, встречался с нашими воинами. Мы, ветераны, всячески поддерживаем мероприятия, связанные с формированием и доставкой на Донбасс гуманитарной и любой другой помощи.

– Следует ли вернуть в школы предмет «начальная военная подготовка»?

– Безусловно. Я когда-то в Гатчине ходил в военно-морской кружок и готовился стать моряком, но жизнь распорядилась так, что стал десантником. Учился наравне со всеми – не лучше и не хуже; наравне со всеми старался быть похожим на соседского мастера спорта по акробатике, который каждое утро делал зарядку во дворе. Но только я один, из десяти земляков, в 1971 году смог поступить в Рязанское высшее воздушно-десантное командное Краснознамённое училище. Это, наверное, случилось потому, что и в школе, и военно-морском кружке нас готовили быть защитниками Родины. В каждой школе был тир, и были мужчины, с которых мы хотели и брали пример. А что сейчас? Сейчас многие молодые люди не готовы быть гражданами страны, в первую очередь – морально. Главное у воина – высокий моральный дух!

На правах хозяйки начальник отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Виктория Айзенштадт рассказала почётному гостю о работе с молодёжью в районе и провела небольшую экскурсию по Румболовскому мемориалу, после чего сопроводила его в п. Щеглово, где Вячеслав Сивко встретился с ребятами из 9-го кадетского класса Щегловской средней школы.

После небольшого перерыва он также осмотрел экспозицию Музейного комплекса «Дом авиаторов» во Всеволожске.

Завершился визит Вячеслава Сивко во Всеволожск встречей с активной молодёжью в Молодёжно-подростковом клубе «Феникс».

Мероприятие началось с показа автобиографического короткометражного фильма о Вячеславе Сивко «Родившийся на земле», после чего он увлекательно рассказал о своих встречах с интересными людьми, о своей воинской службе, ответил на вопросы аудитории и завершил своё выступление напутствием молодым людям, суть которого заключалась в том, что каждый должен идти к своей цели и не сворачивать с выбранного пути ни при каких обстоятельствах.

Справка. Вячеслав Сивко родился 19 марта 1954 года в Гатчине. Служил в Воздушно-десантных войсках, командовал парашютно-десантными взводом, ротой, батальоном и полком. Два года воевал в Афганистане в составе ограниченного контингента советских войск в должности командира роты. С декабря 1994 года участвовал в боях первой чеченской войны. Во главе сводного батальона 237-го гвардейского парашютно-десантного полка участвовал в штурме Грозного. Батальон под командованием гвардии полковника Сивко 2 января 1995 года провёл операцию по захвату и удержанию здания депо железнодорожного вокзала. Десантники вели тяжёлый непрерывный бой четверо суток, отбивая постоянные атаки дудаевцев, и вынудили их отступать. В один из критических моментов боёв усиленная разведгруппа под командованием Вячеслава Сивко проникла во фланг атакующих боевиков и кинжальным огнём обратила их в бегство. Указом Президента Российской Федерации № 535 от 29 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии полковнику Сивко Вячеславу Владимировичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото пресс-службы администрации ВМР