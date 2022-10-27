Ветеринары Ленобласти планируют раскладку свыше миллиона доз вакцины против бешенства

В Ленинградской области проходит осенняя кампания по раскладке антирабической вакцины для диких плотоядных животных. Специалисты областной государственной ветеринарной службы во взаимодействии с представителями Комитета по животному миру региона и охотоведами уже разложили более 800 тысяч доз вакцины-приманки.

Как сообщает пресс-служба областного управления ветеринарии, всего в 2022 году ветврачи разложат более миллиона лекарственных брикетов для иммунизации диких лис, волков, медведей, барсуков и других животных.

– Управление ветеринарии и подведомственные учреждения уже завершают вакцинацию диких плотоядных против бешенства, – рассказал начальник УВЛО Леонид Кротов. – в этом году разложено порядка миллиона доз в лесах Ленинградской области, вокруг полигонов твёрдых бытовых отходов, ну и, конечно же, на территориях, граничащих с Новгородской, Вологодской и Псковской областями – эти регионы на данный момент являются неблагополучными по бешенству среди диких животных.

Специальные кормовые брикеты с вакциной раскладываются по местам следования животных. Раскладывать препарат помогает в том числе беспилотных летательный аппарат агрофлай – дрон может попасть в наиболее труднодоступные места, не тревожа при этом местных обитателей. За один вылет такой помощник может разложить 26 доз вакцины по заранее прописанному маршруту.

Напомним, что раскладка оральной антирабической вакцины проходит дважды в год – весной и осенью. Препарат является полностью безвредным для животных и человека.

Фото управления ветеринарии ЛО